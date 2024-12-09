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В окупованому Донецьку вибухнув автомобіль: стало відомо, хто міг бути за кермом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В окупованому Донецьку вибухнув автомобіль: стало відомо, хто міг бути за кермом
Обгорілий білий позашляховик
скріншот з відео

Внаслідок вибуху відомо про двох постраждалих

У тимчасово окупованому Донецьку вибухнув позашляховик. У ньому міг бути начальник Оленівської колонії. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Внаслідок вибуху відомо про двох постраждалих. За даними російських ЗМІ, йдеться про чоловіка та жінку.

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Інцидент стався на вулиці Університетській
скріншот з відео

Інцидент стався на вулиці Університетській неподалік від готелю Park Inn. На кадрах, що поширилися в соцмережах, видно обгорілий білий позашляховик, поруч із яким перебуває машина швидкої допомоги.

Зазначається, що Слідчий комітет вже порушив кримінальну справу. Слідчі підтвердили інформацію про двох постраждалих. «Призначено низку судових експертиз, зокрема вибухотехнічну», – йдеться в повідомленні.

Офіційної інформації щодо цієї події до цієї години поки що немає.

Нагадаємо, В окупованому Севастополі у листопаді підірвали автомобіль начальника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів Чорноморського флоту. Також у травні 2023 року в Нижньому Новгороді підірвали автомобіль російського письменника-пропагандиста та колишнього бойовика угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна. До слова, у Бердянську 2 вересня підірвали автомобіль із суддею-зрадником Віталієм Ломейком.

Як відомо, у ніч із 28 на 29 липня російські окупанти підірвали барак у колонії Оленівки під Донецьком, де тримали військовополонених. Тоді загинули 54 бійці «Азову», ще 130 були поранені.

Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars.

Проте українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до барака, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли

Організація Об'єднаних Націй спростувала заяви Росії про те, що українські військовополонені у колонії Оленівки загинули нібито через обстріл Himars в липні 2022 року. Верховний комісар Організації з прав людини Фолькер Тюрк зазначив, що військовополонені, які зазнали поранень або загинули в Оленівці, та члени їхніх сімей «заслуговують на те, щоб правда була відома, а винні в порушеннях міжнародного права були притягнуті до відповідальності».

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Теги: окупанти Донеччина автомобіль Оленівка

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