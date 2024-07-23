Влада позбавлятиме ухилянтів можливості перереєструвати авто
У «Дії» можна буде дізнатися причину відмови в перереєстрації транспортного засобу
Ухилянти не зможуть перереєструвати авто, якщо перебувають у розшуку чи мають борги за штрафами ТЦК. Про це пише Судово-юридична газета.
Зазначається, що якщо раніше для того, аби дізнатися причину відмови в перереєстрації автомобіля, треба було особисто їхати до сервісного центру МВС, то відтепер при перереєстрації авто в застосунку «Дія» можна буде побачити причину відмови.
«Дія» вказуватиме причину, якщо вам раптом відмовлено в перереєстрації. Раніше, щоб дізнатися причину, треба було звертатися в сервісний центр МВС, а тепер не потрібно робити зайвих рухів. А щоб уникнути перекупів, продати через «Дію» можна тільки одне авто», – пояснив глава Мінцифри Михайло Федоров.
Основні причини відмови перереєстрації транспортного засобу в «Дії»:
- транспортний засіб перебуває у розшуку в Інтерполі;
- транспортний засіб або номерний знак перебувають у розшуку в поліції;
- одна зі сторін перебуває в розшуку в поліції;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або паспорт відображається у базі даних поліції як втрачене;
- у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;
- наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження;
- транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.
Після усунення причини відмови можна перереєстровувати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС.
Послуга з перереєстрації транспортного засобу в «Дії» доступна тільки для фізичних осіб один раз на рік. Купити чи продати онлайн можна легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.
Нагадаємо, що на порталі та в застосунку «Дія» знову зʼявилися послуги для водіїв.
До слова, Кабінет Міністрів України змінив розмір плати за надання послуг МВС – з 1 січня 2024 року видача посвідчень водія, складання іспитів на права та реєстрація автомобіля подорожчали.
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