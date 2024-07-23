Влада позбавлятиме ухилянтів можливості перереєструвати авто

У «Дії» можна буде дізнатися причину відмови в перереєстрації транспортного засобу

Ухилянти не зможуть перереєструвати авто, якщо перебувають у розшуку чи мають борги за штрафами ТЦК. Про це пише Судово-юридична газета.

Зазначається, що якщо раніше для того, аби дізнатися причину відмови в перереєстрації автомобіля, треба було особисто їхати до сервісного центру МВС, то відтепер при перереєстрації авто в застосунку «Дія» можна буде побачити причину відмови.

«Дія» вказуватиме причину, якщо вам раптом відмовлено в перереєстрації. Раніше, щоб дізнатися причину, треба було звертатися в сервісний центр МВС, а тепер не потрібно робити зайвих рухів. А щоб уникнути перекупів, продати через «Дію» можна тільки одне авто», – пояснив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Основні причини відмови перереєстрації транспортного засобу в «Дії»:

транспортний засіб перебуває у розшуку в Інтерполі;

транспортний засіб або номерний знак перебувають у розшуку в поліції;

одна зі сторін перебуває в розшуку в поліції;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або паспорт відображається у базі даних поліції як втрачене;

у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;

наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження;

транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.

Після усунення причини відмови можна перереєстровувати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС.

Послуга з перереєстрації транспортного засобу в «Дії» доступна тільки для фізичних осіб один раз на рік. Купити чи продати онлайн можна легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.

Нагадаємо, що на порталі та в застосунку «Дія» знову зʼявилися послуги для водіїв.

До слова, Кабінет Міністрів України змінив розмір плати за надання послуг МВС – з 1 січня 2024 року видача посвідчень водія, складання іспитів на права та реєстрація автомобіля подорожчали.