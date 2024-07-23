Головна Техно Авто
search button user button menu button

Влада позбавлятиме ухилянтів можливості перереєструвати авто

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Влада позбавлятиме ухилянтів можливості перереєструвати авто
Названі основні причини відмови перереєстрації транспортного засобу в «Дії»
фото з відкритих джерел

У «Дії» можна буде дізнатися причину відмови в перереєстрації транспортного засобу

Ухилянти не зможуть перереєструвати авто, якщо перебувають у розшуку чи мають борги за штрафами ТЦК. Про це пише Судово-юридична газета.

Зазначається, що якщо раніше для того, аби дізнатися причину відмови в перереєстрації автомобіля, треба було особисто їхати до сервісного центру МВС, то відтепер при перереєстрації авто в застосунку «Дія» можна буде побачити причину відмови.

«Дія» вказуватиме причину, якщо вам раптом відмовлено в перереєстрації. Раніше, щоб дізнатися причину, треба було звертатися в сервісний центр МВС, а тепер не потрібно робити зайвих рухів. А щоб уникнути перекупів, продати через «Дію» можна тільки одне авто», – пояснив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Основні причини відмови перереєстрації транспортного засобу в «Дії»:

  • транспортний засіб перебуває у розшуку в Інтерполі;
  • транспортний засіб або номерний знак перебувають у розшуку в поліції;
  • одна зі сторін перебуває в розшуку в поліції;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або паспорт відображається у базі даних поліції як втрачене;
  • у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;
  • наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції  щодо заборони на відчуження;
  • транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.

Після усунення причини відмови можна перереєстровувати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС. 

Послуга з перереєстрації транспортного засобу в «Дії» доступна тільки для фізичних осіб один раз на рік. Купити чи продати онлайн можна легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди. 

Нагадаємо, що на порталі та в застосунку «Дія» знову зʼявилися послуги для водіїв.

До слова, Кабінет Міністрів України змінив розмір плати за надання послуг МВС – з 1 січня 2024 року видача посвідчень водія, складання іспитів на права та реєстрація автомобіля подорожчали.

Читайте також: Водіям приготуватися. Влада вигадала, як дізнаватися місце проживання ухилянтів
Теги: автомобіль мобілізація ухилянти військовозобов'язаний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай є найбільшим у світі виробником електромобілів
Єврокомісія запровадила тимчасові мита на електромобілі з Китаю
4 липня, 14:46
Стало відомо, скільки українців оновили свої військово-облікові дані
Стало відомо, скільки українців оновили свої військово-облікові дані
8 липня, 07:49
Всі пасажири автомобіля загинули
Під Харковом на міні підірвалися родина з двома маленькими дітьми
8 липня, 15:44
У чергах стоять чоловіки різного віку
У ТЦК пояснили причини черг біля центрів комплектування
11 липня, 00:00
Усім підрозділам на фронті найбільше бракує піхотинців
ЗСУ розповіли, яких військових бракує усім підрозділам на лінії фронту
13 липня, 17:38
Як запевняють в Міноборони, автоматично штрафи накладатися не будуть, але це може статися протягом трьох місяців з моменту виявлення правопорушення
17 тисяч – наперед. Адвокат: ТЦК на власний розсуд накладають штрафи ще до закінчення строку оновлення даних
15 липня, 13:15
16 липня спливає строк для виконання обов’язку оновити військово-облікові дані
Уникнення мобілізації: в якому випадку ТЦК можуть забрати єдине житло ухилянта
15 липня, 14:27
Підприємства, які держава визнала критично важливими, можуть забронювати працівників від мобілізації
Стало відомо, скільки підприємств і організацій Мінекономіки визнало критично важливими
18 липня, 11:49
У «Дії» будуть з’являтися лише сповіщення, якщо отриманий штраф не сплачено вчасно
Несвоєчасне оновлення даних у ТЦК: Мінцифри пояснило, коли штрафи з’являться у «Дії»
18 липня, 18:05

Авто

Влада позбавлятиме ухилянтів можливості перереєструвати авто
Влада позбавлятиме ухилянтів можливості перереєструвати авто
Toyota виводить на світовий ринок недорогий спортивний кросовер (фото)
Toyota виводить на світовий ринок недорогий спортивний кросовер (фото)
Перереєстрація авто в «Дії»: Федоров повідомив про нововведення
Перереєстрація авто в «Дії»: Федоров повідомив про нововведення
Водіям приготуватися. Влада вигадала, як дізнаватися місце проживання ухилянтів
Водіям приготуватися. Влада вигадала, як дізнаватися місце проживання ухилянтів
Попит на авто зі США в Україні зріс удвічі: найпопулярніші моделі (фото)
Попит на авто зі США в Україні зріс удвічі: найпопулярніші моделі (фото)
Названо найпопулярніші кольори авто в Україні за 2024 рік
Названо найпопулярніші кольори авто в Україні за 2024 рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
ТЦК перевірятимуть документи на вулиці по-новому: пояснення
52K
Буданов прокоментував вбивство Фаріон
33K
Дострокова відставка Байдена: президент США зробив заяву
27K
Пенсійний фонд анонсував разові грошові виплати до Дня Незалежності
22K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
21K
Вбивство Фаріон: стали відомі нові деталі розслідування

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Вчора, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
21 липня, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua