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    Найбільш очікуваний автомобіль року в Україні: з’явилися перші подробиці

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    Який вигляд матиме європейська версія кросовера Kia Sportage нового покоління - Найбільш очікуваний автомобіль року в Україні: з’явилися перші подробиці
    Який вигляд матиме європейська версія кросовера Kia Sportage нового покоління
    Зображення: Kia

    Що відомо про європейську версію кросовера Kia Sportage нового покоління, який є найбільш очікуваним автомобілем року в Україні

    Цього року Kia презентувала нове покоління кросовера Sportage. Для України це знакова новинка, адже модель неодноразово отримувала звання вітчизняного бестселера і входить до топ-10 найпопулярніших автомобілів країни.

    Нещодавно також з’явилася перша інформація про європейську версію нового Kia Sportage, яка буде продаватися і в Україні. Ця модель трохи відрізнятиметься від глобального варіанту, який показали на початку літа.

    Товарну версію європейської новинки виробник покаже першого вересня, а поки що нам пропонують оцінити зовнішність кросовера за кількома дизайн-скетчами. Судячи з них, автомобіль отримав інші бампери і перероблені боковини кузова. Не виключені інший набір двигунів і налаштування підвіски.

    Kia Sportage 2022
    Kia Sportage 2022

    Зараз достовірно відомо, що залежно від ринку Kia Sportage комплектуватимуть різними моторами. Наприклад, виробник пропонує варіант із 1,6-літровим бензиновим 180-сильним двигуном, що працюватиме в парі з 6-ступінчастою «механічною» або 7-ступінчастим «роботом».

    У лінійці буде і 2-літровий дизельний мотор, що розвиває 186 кінських сил, і працює в парі із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

    Також «Спортейдж» запропонують з гібридною силовою установкою, до складу якої увійде 1,6-літровий агрегат і 6-ступінчаста коробка передач з вбудованим електромотором і батареєю ємністю 1,49 кіловат-години. Максимальна віддача установки — 230 «коней».

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    Теги: кросовери Kia Sportage Kia
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    Найбільш очікуваний автомобіль року в Україні: з’явилися перші подробиці