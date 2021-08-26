Найбільш очікуваний автомобіль року в Україні: з’явилися перші подробиці

Що відомо про європейську версію кросовера Kia Sportage нового покоління, який є найбільш очікуваним автомобілем року в Україні

Цього року Kia презентувала нове покоління кросовера Sportage. Для України це знакова новинка, адже модель неодноразово отримувала звання вітчизняного бестселера і входить до топ-10 найпопулярніших автомобілів країни.

Нещодавно також з’явилася перша інформація про європейську версію нового Kia Sportage, яка буде продаватися і в Україні. Ця модель трохи відрізнятиметься від глобального варіанту, який показали на початку літа.

Товарну версію європейської новинки виробник покаже першого вересня, а поки що нам пропонують оцінити зовнішність кросовера за кількома дизайн-скетчами. Судячи з них, автомобіль отримав інші бампери і перероблені боковини кузова. Не виключені інший набір двигунів і налаштування підвіски.

Kia Sportage 2022

Зараз достовірно відомо, що залежно від ринку Kia Sportage комплектуватимуть різними моторами. Наприклад, виробник пропонує варіант із 1,6-літровим бензиновим 180-сильним двигуном, що працюватиме в парі з 6-ступінчастою «механічною» або 7-ступінчастим «роботом».

У лінійці буде і 2-літровий дизельний мотор, що розвиває 186 кінських сил, і працює в парі із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Також «Спортейдж» запропонують з гібридною силовою установкою, до складу якої увійде 1,6-літровий агрегат і 6-ступінчаста коробка передач з вбудованим електромотором і батареєю ємністю 1,49 кіловат-години. Максимальна віддача установки — 230 «коней».