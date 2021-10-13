Названо найпопулярніші автомобілі у світі – топ-10 моделей

Британське видання Autoexpress визначило, які автомобілі найчастіше купували у світі у 2020 році

Незважаючи на шалену популярність кросоверів, світовим бестселером лишається легковик, який випускається в кузові седан та хетчбек. Про це свідчать дані британського видання Autoexpress.

Отже, за результатами продажів у 2020 році найпопулярнішим автомобілем у світі вчергове стала Toyota Corolla. Традиційно цей автомобіль випускається у кузові седан. Але на деяких ринках, наприклад, в Європі, його пропонують і в кузові хетчбек.

На другому місці – знову Toyota. Цього разу вже кросовер. І це RAV4, який також входить до списку бестселерів і в Україні. Та й у рейтингу улюблених автомобілів українських можновладців його теж можна зустріти.

Toyota RAV4 має безліч різноманітних версій. Кросовер можна купити у класичному бензиновому виконанні, а також у декількох гібридних версіях, одну з яких можна під заряджати від розетки.

Тройку світових бестселерів замикає ще один кросовер – Honda CR-V. В Україні через високу ціну ця модель не дуже популярна. Але, наприклад, у США, які є одним з найбільших автомобільних ринків у світі, CR-V користується великим попитом.

В цілому ж топ-10 найпопулярніших автомобілів у світі за результатами продажів у 2021 році має наступний вигляд: