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    Названо найпопулярніші автомобілі у світі – топ-10 моделей

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    Toyota Corolla лишається світовим бестселером - Названо найпопулярніші автомобілі у світі – топ-10 моделей
    Toyota Corolla лишається світовим бестселером
    Фото з відкритих джерел

    Британське видання Autoexpress визначило, які автомобілі найчастіше купували у світі у 2020 році

    Незважаючи на шалену популярність кросоверів, світовим бестселером лишається легковик, який випускається в кузові седан та хетчбек. Про це свідчать дані британського видання Autoexpress.

    Отже, за результатами продажів у 2020 році найпопулярнішим автомобілем у світі вчергове стала Toyota Corolla. Традиційно цей автомобіль випускається у кузові седан. Але на деяких ринках, наприклад, в Європі, його пропонують і в кузові хетчбек.

    На другому місці – знову Toyota. Цього разу вже кросовер. І це RAV4, який також входить до списку бестселерів і в Україні. Та й у рейтингу улюблених автомобілів українських можновладців його теж можна зустріти.

    Toyota RAV4 має безліч різноманітних версій. Кросовер можна купити у класичному бензиновому виконанні, а також у декількох гібридних версіях, одну з яких можна під заряджати від розетки.

    Тройку світових бестселерів замикає ще один кросовер – Honda CR-V. В Україні через високу ціну ця модель не дуже популярна. Але, наприклад, у США, які є одним з найбільших автомобільних ринків у світі, CR-V користується великим попитом.

    В цілому ж топ-10 найпопулярніших автомобілів у світі за результатами продажів у 2021 році має наступний вигляд:

    1. Toyota Corolla;
    2. Toyota RAV4;
    3. Honda CR-V;
    4. Nissan Sentra;
    5. Toyota Camry;
    6. Ford F-150;
    7. Honda Civic;
    8. Honda HR-V;
    9. Chevrolet Silverado;
    10. Honda Accord.

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    Теги: Toyota Nissan Honda Toyota Camry
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    Названо найпопулярніші автомобілі у світі – топ-10 моделей