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    Названо найпопулярніші електромобілі в Україні у серпні

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    Nissan Leaf лишається найпопулярнішим електромобілем в Україні - Названо найпопулярніші електромобілі в Україні у серпні
    Nissan Leaf лишається найпопулярнішим електромобілем в Україні
    Фото: Nissan

    Які електромобілі купували українці найчастіше в серпні – оприлюднено топ-5 моделей

    У серпні українці придбали 771 електромобіль. Це на 19% більше ніж минулого року. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром».

    При цьому в структурі продажів зросла частка нових машин. Якщо рік тому показник був на рівні 9%, то у серпні цього року він збільшився до 19%.

    Найпопулярнішим у країні електрокаром залишається Nissan Leaf. За місяць українську реєстрацію отримали 207 авто цієї моделі. Переважно українці купують вживані «Ліфи». Але нещодавно ця модель також отримала офіційну прописку в Україні. Тож, скоріш за все, будуть зростати і продажі нових авто.

    Другий результат продемонструвала Tesla Model 3. В її заліку 71 реєстрація. Ця модель офіційно не продається в Україні. Проте, вона має високий попит. Хоча не таким виском як у світі.

    На третьому місці Renault Zoe – 40 машин. Колись «Зое» продавалася в Україні офіційно. Але виробник тишком-нишком прибрав електромобіль з української лінійки Renault. Тож тепер на цій моделі заробляють «сірі» дилери.

    Четвертим за популярністю став електромобіль Tesla Model S – 38 реєстрацій.

    Замикає топ-5 серпневого ринку електромобілів Chevrolet Bolt – 37 штук.

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    Теги: Електромобілі Tesla Renault Nissan Nissan Leaf Chevrolet Bolt Tesla Model S
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    Названо найпопулярніші електромобілі в Україні у серпні