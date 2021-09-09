Названо найпопулярніші електромобілі в Україні у серпні

Які електромобілі купували українці найчастіше в серпні – оприлюднено топ-5 моделей

У серпні українці придбали 771 електромобіль. Це на 19% більше ніж минулого року. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром».

При цьому в структурі продажів зросла частка нових машин. Якщо рік тому показник був на рівні 9%, то у серпні цього року він збільшився до 19%.

Найпопулярнішим у країні електрокаром залишається Nissan Leaf. За місяць українську реєстрацію отримали 207 авто цієї моделі. Переважно українці купують вживані «Ліфи». Але нещодавно ця модель також отримала офіційну прописку в Україні. Тож, скоріш за все, будуть зростати і продажі нових авто.

Другий результат продемонструвала Tesla Model 3. В її заліку 71 реєстрація. Ця модель офіційно не продається в Україні. Проте, вона має високий попит. Хоча не таким виском як у світі.

На третьому місці Renault Zoe – 40 машин. Колись «Зое» продавалася в Україні офіційно. Але виробник тишком-нишком прибрав електромобіль з української лінійки Renault. Тож тепер на цій моделі заробляють «сірі» дилери.

Четвертим за популярністю став електромобіль Tesla Model S – 38 реєстрацій.

Замикає топ-5 серпневого ринку електромобілів Chevrolet Bolt – 37 штук.