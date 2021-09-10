Названо улюблені вживані кросовери українців: результати серпня
Які кросовери з пробігом українці купували найчастіше в останні місяць літа
У сегментів кросоверів та позашляховиків продовжує зберігатися спокій та стабільність: частка легковиків цього типу становить 19% від загальних обсягів вторинного автомобільного ринку, повідомляє сайт «Авто.Ріа».
У серпні українці пригнали зі всього світу 10,8 тисяч вживаних кросоверів. Продажі на внутрішньому ринку склали 24 тисячі.
За марками топ-5 бестселерів виглядає наступним чином:
- Nissan;
- Jeep;
- Hyundai;
- Volkswagen;
- BMW.
Якби не висока популярність «американця» Nissan Rogue, на першому місці серед брендів міг би бути, м’яко кажучи, не дуже популярний на первинному ринку Jeep.
Значних змін у «десятці» не відбулося. У порівнянні з липнем на три рядки вище розташувався Nissan Qashqai, який також називається Rogue Sport. І на стільки ж нижче опустився Ford Escape/Kuga.
Топ-10 найпопулярніших вживаних кросоверів в Україні*
*За результатами продажів у серпні 2021 року.
- Nissan X-Trail/Rogue;
- Hyundai Tucson/ix35;
- BMW X5;
- Nissan Qashqai/Rogue Sport;
- Mitsubishi Outlander;
- Hyundai Santa Fe;
- Volkswagen Tiguan;
- Ford Escape/Kuga;
- Toyota RAV4;
- Volkswagen Touareg.
Раніше «Главком» також розповідав про найпопулярніші вживані автомобілі серпня, де мова йшла не тільки про кросовери. Є дані і по ринку нових автомобілів. А ще ми розповідали про найпопулярніші електромобілі.
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