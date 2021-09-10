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    Названо улюблені вживані кросовери українців: результати серпня

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    Nissan X-Trail - найпопулярніший вживаний кросовер в Україні - Названо улюблені вживані кросовери українців: результати серпня
    Nissan X-Trail - найпопулярніший вживаний кросовер в Україні
    Фото з відкритих джерел

    Які кросовери з пробігом українці купували найчастіше в останні місяць літа

    У сегментів кросоверів та позашляховиків продовжує зберігатися спокій та стабільність: частка легковиків цього типу становить 19% від загальних обсягів вторинного автомобільного ринку, повідомляє сайт «Авто.Ріа».

    У серпні українці пригнали зі всього світу 10,8 тисяч вживаних кросоверів. Продажі на внутрішньому ринку склали 24 тисячі.

    За марками топ-5 бестселерів виглядає наступним чином:

    • Nissan;
    • Jeep;
    • Hyundai;
    • Volkswagen;
    • BMW.

    Якби не висока популярність «американця» Nissan Rogue, на першому місці серед брендів міг би бути, м’яко кажучи, не дуже популярний на первинному ринку Jeep.

    Значних змін у «десятці» не відбулося. У порівнянні з липнем на три рядки вище розташувався Nissan Qashqai, який також називається Rogue Sport. І на стільки ж нижче опустився Ford Escape/Kuga.

    Топ-10 найпопулярніших вживаних кросоверів в Україні*

    *За результатами продажів у серпні 2021 року.

    • Nissan X-Trail/Rogue;
    • Hyundai Tucson/ix35;
    • BMW X5;
    • Nissan Qashqai/Rogue Sport;
    • Mitsubishi Outlander;
    • Hyundai Santa Fe;
    • Volkswagen Tiguan;
    • Ford Escape/Kuga;
    • Toyota RAV4;
    • Volkswagen Touareg.

    Раніше «Главком» також розповідав про найпопулярніші вживані автомобілі серпня, де мова йшла не тільки про кросовери. Є дані і по ринку нових автомобілів. А ще ми розповідали про найпопулярніші електромобілі.

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    Теги: кросовери Volkswagen Tiguan Hyundai Volkswagen Toyota Nissan Qashqai Nissan BMW авторинок Mitsubishi Outlander
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    Названо улюблені вживані кросовери українців: результати серпня