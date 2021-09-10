Названо улюблені вживані кросовери українців: результати серпня

Які кросовери з пробігом українці купували найчастіше в останні місяць літа

У сегментів кросоверів та позашляховиків продовжує зберігатися спокій та стабільність: частка легковиків цього типу становить 19% від загальних обсягів вторинного автомобільного ринку, повідомляє сайт «Авто.Ріа».

У серпні українці пригнали зі всього світу 10,8 тисяч вживаних кросоверів. Продажі на внутрішньому ринку склали 24 тисячі.

За марками топ-5 бестселерів виглядає наступним чином:

Nissan;

Jeep;

Hyundai;

Volkswagen;

BMW.

Якби не висока популярність «американця» Nissan Rogue, на першому місці серед брендів міг би бути, м’яко кажучи, не дуже популярний на первинному ринку Jeep.

Значних змін у «десятці» не відбулося. У порівнянні з липнем на три рядки вище розташувався Nissan Qashqai, який також називається Rogue Sport. І на стільки ж нижче опустився Ford Escape/Kuga.

Топ-10 найпопулярніших вживаних кросоверів в Україні*

*За результатами продажів у серпні 2021 року.

Nissan X-Trail/Rogue;

Hyundai Tucson/ix35;

BMW X5;

Nissan Qashqai/Rogue Sport;

Mitsubishi Outlander;

Hyundai Santa Fe;

Volkswagen Tiguan;

Ford Escape/Kuga;

Toyota RAV4;

Volkswagen Touareg.

Раніше «Главком» також розповідав про найпопулярніші вживані автомобілі серпня, де мова йшла не тільки про кросовери. Є дані і по ринку нових автомобілів. А ще ми розповідали про найпопулярніші електромобілі.