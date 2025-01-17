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Honda CR-V отримає особливу версію для українських доріг

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Honda CR-V отримає особливу версію для українських доріг
Honda CR-V отримає позашляховий варіант TrailSport
фото: Honda

Підвіску кросовера підготують до бездоріжжя

Палітру версій Honda CR-V планують розширити. Кросовер отримає позашляховий варіант TrailSport. Про це повідомило північноамериканське представництво Honda.

Нова Honda CR-V TrailSport дебютує цьогоріч і, скоріше за все, її презентують влітку у США. Така модифікація з’явиться в оновленої CR-V 2026 модельного року.

За аналогією зі старшими Honda Pilot та Passport у виконанні TrailSport кросовер отримає масивніший пластиковий обвіс, додатковий захист днища та позашляхові шини, а його кліренс збільшать.

Крім того, варто очікувати особливого зносостійкого внутрішнього оздоблення салону. Також моделі TrailSport мають переналаштовану систему повного приводу та посилену підвіску, підготовлену до бездоріжжя.

Подробиці та характеристики Honda CR-V TrailSport наразі тримають у секреті. Як відомо, стандартна модель на північноамериканському ринку комплектується 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 190 к. с. та 184-сильною гібридною установкою e:HEV, отже саме ці двигуни повинні з’явитися і у версії TrailSport.

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Джерело
Теги: автомобіль Honda

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