Peugeot показали яскравий електромобіль із запасом ходу понад 450 км (фото)

Новий Peugeot e-408 отримав 210-сильний електромотор та здатен подолати до 453 км без підзарядки

Лінійку Peugeot 408 поповнила електрична модифікація. Стильний крос-фастбек уже доступний для попереднього замовлення, а публіці його покажуть за два тижні на автошоу у Парижі. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Електромобіль Peugeot e-408 (саме так назвали модель) отримав нову силову установку. Віддача електромотора становить 210 к. с. і 345 Н∙м, хоча за потреби її можна обмежити на 170 або 190 к. с. для економії заряду.

Запас ходу електрокара становить 453 км фото: Peugeot

Акумуляторна батарея ємністю 58,2 кВт∙год забезпечує запас ходу у 453 км. Зарядити її від швидкої станції (струмом потужністю 120 кВт) на 80% можна за 30 хвилин.

Зовні електрична модифікація майже не відрізняється від стандартного Peugeot 408 – її видають хіба особливі 19-дюймові диски з покращеною аеродинамікою та шинами з низьким коефіцієнтом опору.

У салоні дещо змінили віртуальний щиток приладів та меню мультимедіа, а також додали «помічника» ChatGPT. Об’єм багажника електрокара дещо менший, аніж у бензинової версії – 471-1545 л.

Електромобіль оснастили ChatGPT фото: Peugeot

Як і всі Peugeot 408, електрокар запропонують у комплектаціях Allure GT. У базовому виконанні є двозонний клімат-контроль, камера і навігація.