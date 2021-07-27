Популярний в Україні бюджетний автомобіль отримає електричну версію

Dacia випустить електричну версію Sandero – бюджетного хетчбека, який входить в топ-10 найбільш популярних автомобілів в Україні

Румунська Dacia, яка належить групі Renault, випустить електричний варіант хетчбека Sandero, що входить в топ-10 найбільш популярних автомобілів в Україні. Новинку побудують на базі перспективного Renault 5.

Як повідомляє видання InsideEVs, електромобіль з'явиться не раніше 2026 року.

Відповідно до заяв представників французької групи, Dacia навіть після переходу на електричний привід планує орієнтуватися на виробництво недорогих так практичних автомобілів.

В лінійці Dacia вже є перший електромобіль. В Китаї виробляється бюджетний електромобіль Spring, який поставляється в Європу, і є найдешевшим електричним кросовером на європейському ринку.

Renault 5, на базі якого побудуть електричну Sandero

Dacia Spring отримав електродвигун потужністю 44 кінські сили та обертальним моментом 125 Нм. Мотор здатен розігнати електрокар до 125 кілометрів на годину. А щоб розігнатися до 100 кілометрів на годину електромобілю потрібно приблизно 19 секунд.

Ємність батареї становить 27,4 кіловат-години. Цього вистачає на 230 кілометрів пробігу (якщо рахувати за циклом WLTP – стандарт для Європи).

Без сумніву, технічні характеристики виглядають, м’яко кажучи, дуже скромно. Але ж і не варто забувати про ціну. Наприклад, у Франції з урахуванням державних пільг автомобіль можна купити приблизно за 12,4 тисячі євро. Для порівняння: у тій самій Франції електрична Hyundai Kona коштує майже 40 тисяч євро.