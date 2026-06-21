«Він зазнав нищівної поразки». Трамп оголосив про відставку прем'єра Великої Британії

Трамп заявив, що Стармер зазнав поразки у питаннях імміграції та енергетики

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, як очікується, оголосить про свою відставку в понеділок

Кір Стармер піде у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Як інформує «Главком», таку заяву зробив президент США Дональд Трамп.

«Він зазнав нищівної поразки у двох надзвичайно важливих питаннях – імміграції та енергетики (відкрийте нафтові родовища у Північному морі!). Бажаю йому всього найкращого!», – написав Дональд Трамп.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосить про свою відставку в понеділок. Окрім заяви про звільнення, очільник уряду планує представити чіткий і зрозумілий графік свого відходу з посади.

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомляло, що понад 81 депутат від Лейбористської партії підтримали ідею зміни керівництва. Згідно з партійними правилами, саме підтримка щонайменше 20% парламентської фракції дозволяє офіційно запустити процедуру виборів нового лідера партії.