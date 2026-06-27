Volkswagen скоротить ще 50 тис. робочих місць і закриє чотири заводи

Глава концерну Олівер Блуме хоче виділити марку VW в окрему компанію та перетворити Volkswagen на нове підприємство

Найбільший автовиробник Європи готує нову хвилю реструктуризації – загальна кількість працівників, які можуть втратити роботу, сягне 100 тисяч, а в Німеччині закриють чотири заводи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times та Manager Magazin.

Загалом під загрозою опиняться до 100 тисяч робочих місць: раніше концерн уже оголошував про скорочення 50 тисяч посад у Німеччині до кінця 2030 року, зменшення виробничих потужностей на 500 тисяч автомобілів на рік та можливе перепрофілювання одного із заводів. Тепер, за даними джерела, обізнаного з планами керівництва, до цього додається ще стільки ж. Крім того, за задумом голови концерну Олівера Блуме, марку VW планують виділити в окрему юридичну особу – фактично перетворити на нову компанію.

Головна причина – тиск з боку китайських конкурентів. За даними Європейської асоціації автовиробників, у перші п'ять місяців 2026 року майже кожен десятий новий автомобіль, проданий в Європі, був китайським. Volkswagen, як найбільший автовиробник континенту, опинився під ударом одним із перших.

Криза наростає

Ще тиждень тому топ-менеджери Volkswagen публічно визнали загрозу існуванню концерну. Тепер, на тлі нового плану скорочень, масштаб реструктуризації фактично подвоюється.

Криза не обмежується Volkswagen. Галузева асоціація автовиробників Німеччини VDA попереджає, що до 2035 року в німецькому автопромі може зникнути до 225 тисяч робочих місць. У схожій ситуації перебувають Stellantis, Renault та Ford, які також скорочують виробництво в Європі через слабкий попит та конкуренцію з Китаю.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що топ-менеджери Volkswagen визнали загрозу існуванню концерну на тлі планів масових скорочень та реструктуризації виробництва в Німеччині.