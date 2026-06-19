Топ-менеджери Volkswagen визнали загрозу існуванню концерну

За підсумками минулого року чистий прибуток концерну впав приблизно на 44%

Усі опитані керівники Volkswagen наголосили на потребі докорінно змінити бізнес-модель компанії

Керівництво найбільшого автовиробника Європи Volkswagen визнало, що криза в концерні глибша, ніж вважалося раніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке видання manager magazin.

Volkswagen є другим за величиною автовиробником у світі, однак концерн усе помітніше відстає від лідера ринку – японської Toyota. Бізнес-модель, яка десятиліттями забезпечувала успіх німецького бренду, у нинішніх умовах перестала працювати.

За підсумками 2025 року чистий прибуток концерну впав приблизно на 44% – до 6,9 млрд євро порівняно з 12,4 млрд євро роком раніше. Знизилася й загальна виручка компанії.

Панічні настрої серед керівництва

Видання отримало результати внутрішнього анонімного опитування, у якому взяли участь члени правління та наглядової ради Volkswagen. Результати виявилися тривожними:

шестеро з дев'яти опитаних топ-менеджерів оцінили ситуацію як таку, що загрожує існуванню компанії;

ще троє назвали становище напруженим;

варіант відповіді «безпроблемний» не обрав жодний з керівників.

Усі без винятку опитані виступили за радикальну зміну стратегічного курсу концерну. Крім того, керівники критично оцінили підходи компанії на ринках Китаю та Північної Америки.

Закриття заводів і ставка на дешеві авто

У березні 2026 року Volkswagen Group оголосила про намір скоротити до 2030 року до 50 тисяч робочих місць у Німеччині, а один із заводів можуть повністю перепрофілювати.

Генеральний директор Volkswagen Олівер Блуме заявив, що компанія повинна зосередитися на випуску моделей із кращим програмним забезпеченням і нижчою ціною – зокрема новому Cupra Raval вартістю близько 25 тисяч євро, – які мають знову «захопити людей».

Нагадаємо, у грудні 2025 року Volkswagen вперше за 88 років зупинив виробництво на одному зі своїх заводів у Німеччині – у Дрездені. До слова, раніше Financial Times повідомляло, що концерн розглядає можливість передати частину надлишкових потужностей китайським компаніям у рамках партнерських угод.

Криза переживає не лише Volkswagen і Німеччина. У травні 2026 року Німецька асоціація автомобільної промисловості (VDA) попередила, що скорочення робочих місць у галузі може бути масштабнішим, ніж очікувалося раніше: до 2035 року може зникнути 225 тисяч робочих місць. Подібні проблеми – слабкий попит, високі виробничі витрати, конкуренція з боку китайських брендів та торгові бар'єри з боку США – переживають автовиробники й в інших країнах Європи та в Японії.