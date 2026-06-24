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Колапс на залізниці: Deutsche Bahn зупинила рух потягів по всій Німеччині

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Колапс на залізниці: Deutsche Bahn зупинила рух потягів по всій Німеччині
Через втрату внутрішніх каналів зв'язку всі потяги зупинили безпосередньо на станціях по всій країні
фото з відкритих джерел

Очільниця компанії Евелін Палла: причину збою досі не з'ясовано

У ніч на 24 червня в Німеччині через збій цифрового залізничного радіозв'язку GSM-R зупинилися всі потяги Deutsche Bahn по всій країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Що сталося

Збій стався близько 22:30 за місцевим часом у вівторок ввечері. Як повідомила компанія, порушення торкнулося системи GSM-R – цифрового стандарту радіозв'язку, яким машиністи потягів спілкуються з диспетчерськими центрами. Через втрату внутрішніх каналів зв'язку потяги зупиняли безпосередньо на станціях.

Deutsche Bahn – національний залізничний оператор Німеччини, що забезпечує як міжміські, так і регіональні пасажирські перевезення. Збій торкнувся як далекого та регіонального сполучення, так і мережі S-Bahn, яка з'єднує передмістя з центрами міст. Без руху на певний час залишився, зокрема, S-Bahn Берліна.

Глибинну причину самого збою в роботі GSM-R компанія публічно не розкрила. Очільниця Deutsche Bahn Евелін Палла в коментарі виданню Bild визнала, що поки не може пояснити, як виникла проблема.

«Нам вдалося стабілізувати ситуацію за допомогою аварійної системи», – зазначила Палла.

Реакція компанії та вибачення пасажирам

Близько півночі Deutsche Bahn повідомила, що технічну причину збою встановили, а фахівці працюють над усуненням наслідків. Перші потяги рушили приблизно через 2 години після зупинки руху, а рух поступово почав налагоджуватися по всій мережі.

Компанія публічно вибачилася перед пасажирами та повідомила, що видаватиме постраждалим ваучери на таксі й проживання в готелях, а також пропонуватиме альтернативний транспорт там, де це можливо.

«Наші IT-фахівці невтомно працювали над усуненням проблеми – і це вдалося», – йдеться у заяві Deutsche Bahn.

У Франкфурті-на-Майні власникам єдиного проїзного Deutschlandticket порадили самостійно скористатися таксі або забронювати готель, а згодом вимагати відшкодування витрат – компенсація передбачена на суму до 120 євро.

Коли рух відновили повністю

Станом на першу годину ночі за місцевим часом компанія повідомила про повне усунення збою та подякувала пасажирам за терпіння. Berlin S-Bahn окремо підтвердив відновлення руху, попередивши пасажирів про можливі затримки та скасування окремих рейсів.

Нагадаємо, восени 2022 року в Німеччині вже фіксували масштабну зупинку залізничного руху через пошкодження кабелів радіозв'язку – тоді владою цей випадок кваліфікували як акт саботажу, а серед можливих причетних розглядали Росію.

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Теги: таксі Німеччина залізниця транспорт готель перевезення компенсація

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