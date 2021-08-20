Презентовано перший корейський електромобіль класу «люкс». Чи варто чекати в Україні?

Корейська Genesis, яка випускає преміальна автомобілі, презентувала свій перший електрокар

Корейська Genesis, що є преміальним суббрендом Hyundai, поділилася офіційними зображеннями нового електромобіля, готового до виробництва. Це хетчбек з індексом GV60.

Новинка стала не тільки першою батарейною моделлю, яку марка виводить на ринок, а й першим корейським серійним автомобілем, оснащеним камерами замість бічних дзеркал.

Зображення з бічних зовнішніх камер виводиться на екрани, закріплені в нішах на дверях. Втім, не виключено, що камери будуть опцією. А в базових комплектаціях електрокар запропонують зі звичайними дзеркалами.

У салоні встановлено єдину панель, яка об'єднує цифрову приладову панель і екран інформаційно-розважальної системи.

Новинка має незвичайний капот, який заходить на крила, і висувні дверні ручки. Також обіцяні шкіряний салон і двозонний клімат-контроль.

Характеристики GV60 поки що не розголошуються, але відомо, що електромобіль побудовано на тій самій платформі, що і два інших корейських електрокари – Kia EV6 та Hyundai Ioniq 5.

Останній нещодавно дебютував в Україні. Дізнатися всі подробиці про нього можна за цим посиланням.

Скоріш за все, хетчбек запропонують із заднім або повним приводом, а одномоторні і двомоторні установки він розділить зі згаданими електрокарами. У такому разі версія з одним мотором розвиватиме 165 або 212 кінських сил, а сумарна віддача двох електродвигунів у повнопривідної модифікації досягатиме 298 «коней».

Більше подробиць обіцяють розкрити вже цієї осені, а старт продажів запланований на наступний рік.

Чи варто чекати найближчим часом на Genesis GV60 в Україні? Нажаль, немає жодних підстав припускати, що новинка отримає офіційну українську «прописку». Бренд Genesis немає українського офісу. І автомобілі марки потраплять на вітчизняний ринок лише завдяки «сірим» дилерам.

Судячи з усюго, якщо GV60 і дістанеться до України, то це теж відбудеться завдяки «сірим» автосалоном.

Проте в Європі автомобіль продаватиметься обов’язково. Про це свідчить його формфактор: хетчбеки поціновують саме європейці.