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    Презентовано перший корейський електромобіль класу «люкс». Чи варто чекати в Україні?

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    Люксовий електричний хетчбек&nbsp;Genesis GV60&nbsp; - Презентовано перший корейський електромобіль класу «люкс». Чи варто чекати в Україні?
    Люксовий електричний хетчбек Genesis GV60 
    Фото: Genesis

    Корейська Genesis, яка випускає преміальна автомобілі, презентувала свій перший електрокар

    Корейська Genesis, що є преміальним суббрендом Hyundai, поділилася офіційними зображеннями нового електромобіля, готового до виробництва. Це хетчбек з індексом GV60.

    Новинка стала не тільки першою батарейною моделлю, яку марка виводить на ринок, а й першим корейським серійним автомобілем, оснащеним камерами замість бічних дзеркал.

    Зображення з бічних зовнішніх камер виводиться на екрани, закріплені в нішах на дверях. Втім, не виключено, що камери будуть опцією. А в базових комплектаціях електрокар запропонують зі звичайними дзеркалами.

    У салоні встановлено єдину панель, яка об'єднує цифрову приладову панель і екран інформаційно-розважальної системи.

    Новинка має незвичайний капот, який заходить на крила, і висувні дверні ручки. Також обіцяні шкіряний салон і двозонний клімат-контроль.

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    Презентовано перший корейський електромобіль класу «люкс». Чи варто чекати в Україні?
    Презентовано перший корейський електромобіль класу «люкс». Чи варто чекати в Україні?
    Презентовано перший корейський електромобіль класу «люкс». Чи варто чекати в Україні?
    Презентовано перший корейський електромобіль класу «люкс». Чи варто чекати в Україні?
    Презентовано перший корейський електромобіль класу «люкс». Чи варто чекати в Україні?
    Презентовано перший корейський електромобіль класу «люкс». Чи варто чекати в Україні?
    Презентовано перший корейський електромобіль класу «люкс». Чи варто чекати в Україні?

    Характеристики GV60 поки що не розголошуються, але відомо, що електромобіль побудовано на тій самій платформі, що і два інших корейських електрокари – Kia EV6 та Hyundai Ioniq 5.

    Останній нещодавно дебютував в Україні. Дізнатися всі подробиці про нього можна за цим посиланням.

    Скоріш за все, хетчбек запропонують із заднім або повним приводом, а одномоторні і двомоторні установки він розділить зі згаданими електрокарами. У такому разі версія з одним мотором розвиватиме 165 або 212 кінських сил, а сумарна віддача двох електродвигунів у повнопривідної модифікації досягатиме 298 «коней».

    Більше подробиць обіцяють розкрити вже цієї осені, а старт продажів запланований на наступний рік.

    Чи варто чекати найближчим часом на Genesis GV60 в Україні? Нажаль, немає жодних підстав припускати, що новинка отримає офіційну українську «прописку». Бренд Genesis немає українського офісу. І автомобілі марки потраплять на вітчизняний ринок лише завдяки «сірим» дилерам.

    Судячи з усюго, якщо GV60 і дістанеться до України, то це теж відбудеться завдяки «сірим» автосалоном.

    Проте в Європі автомобіль продаватиметься обов’язково. Про це свідчить його формфактор: хетчбеки поціновують саме європейці.

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    Теги: Електромобілі Hyundai Genesis
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    Презентовано перший корейський електромобіль класу «люкс». Чи варто чекати в Україні?