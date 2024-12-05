Tesla поставила на паузу виробництво Cybertruck

Чим викликана несподівана пауза в складанні електрокара, невідомо

Tesla раптово зупинила складання пікапа Cybertruck. Компанія розіслала робітникам заводу в Остіні повідомлення про незаплановані вихідні з 3 по 5 грудня. Про це повідомляє Business Insider.

Чим викликана несподівана пауза в складанні електрокара, невідомо. Вона може бути пов'язана як із профілактикою перевиробництва, так і з проблемами якості Cybertruck, який уже кілька разів потрапляв під кампанії по відкликанню.

Робітники заводу повідомили, що їхній графік плаває з кінця жовтня: деяких співробітників кілька разів відправляли додому або давали їм роботу далеко від конвеєра – займали навчанням або прибиранням. Крім того, навесні Tesla скоротила зміни на виробничій лінії Cybertruck.

Причиною може бути зниження попиту на електропікап. Його прем'єра у 2019 році викликала ажіотаж, завдяки якому Tesla зібрала понад 250 тисяч попередніх замовлень лише за тиждень. Однак шлях моделі в серію не був легким: Cybertruck серйозно затримався і виявився помітно дорожчим за заявлений.

Нагадаємо, що у серпні до України приїхав перший електромобіль Tesla Cybertruck. Пікап привезли до Рівного. Судячи з того, що пікап Tesla Cybertruck отримав транзитні номери, його вже розмитнили і невдовзі електрокар поставлять на облік в Україні.