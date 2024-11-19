Які найпопулярніші бензинові авто в Україні
У жовтні український автопарк поповнили 2100 нових «легковиків», обладнаних бензиновим ДВС
Найпопулярнішими на ринку легкових автомобілів в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами. Саме на них припадає левова частка продажу цього сегменту. Про це повідомляє «Укравтопром».
Лише у жовтні український автопарк поповнили 2100 нових «легковиків», обладнаних бензиновим ДВС. Цей показник на 19% менший, ніж роком раніше. Однак, варто враховувати загальне падіння продажів машин на ринку.
А ось ігнорувати частку бензинових авто в загальній кількості продажів нових легковиків не варто. Вона скоротилася на 9% порівняно з минулим роком та становить 36%. При цьому в сегменті вживаних авто з бензиновими ДВС все стабільно. Частка таких машин становить 46% (7500 реєстрацій), а їх середній вік – 11 років.
Найбільш затребуваними у сегменті нових «легковиків» із бензиновим ДВС були:
- Renault Duster – 249 реєстрацій;
- Suzuki SX4 – 109 реєстрацій;
- Mazda CX5 – 108 реєстрацій;
- Hyunday Tucson – 103 реєстрації;
- Kia Sportage – 94 реєстрації.
Серед вживаних бензинових авто попит мали такі моделі:
- Volkswagen Golf – 661 реєстрація;
- Renault Megane – 326 реєстрацій;
- Audi Q5 – 324 реєстрації;
- Skoda Octavia – 316 реєстрацій;
- Volkswagen Tiguan – 309 реєстрацій.
Нагадаємо, що серед українських автомобілістів продовжують користуватися попитом «легковики» з-за кордону. Особливо популярні машини із США. Лише у жовтні на українські номери перейшло 2700 «американців». Їхня частка в загальній кількості реєстрацій цього сегменту склала 16%.
Коментарі — 0