Які найпопулярніші бензинові авто в Україні

У жовтні український автопарк поповнили 2100 нових «легковиків», обладнаних бензиновим ДВС

Найпопулярнішими на ринку легкових автомобілів в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами. Саме на них припадає левова частка продажу цього сегменту. Про це повідомляє «Укравтопром».

Лише у жовтні український автопарк поповнили 2100 нових «легковиків», обладнаних бензиновим ДВС. Цей показник на 19% менший, ніж роком раніше. Однак, варто враховувати загальне падіння продажів машин на ринку.

А ось ігнорувати частку бензинових авто в загальній кількості продажів нових легковиків не варто. Вона скоротилася на 9% порівняно з минулим роком та становить 36%. При цьому в сегменті вживаних авто з бензиновими ДВС все стабільно. Частка таких машин становить 46% (7500 реєстрацій), а їх середній вік – 11 років.

Найбільш затребуваними у сегменті нових «легковиків» із бензиновим ДВС були:

Renault Duster – 249 реєстрацій;

Suzuki SX4 – 109 реєстрацій;

Mazda CX5 – 108 реєстрацій;

Hyunday Tucson – 103 реєстрації;

Kia Sportage – 94 реєстрації.

Серед вживаних бензинових авто попит мали такі моделі:

Volkswagen Golf – 661 реєстрація;

Renault Megane – 326 реєстрацій;

Audi Q5 – 324 реєстрації;

Skoda Octavia – 316 реєстрацій;

Volkswagen Tiguan – 309 реєстрацій.

Нагадаємо, що серед українських автомобілістів продовжують користуватися попитом «легковики» з-за кордону. Особливо популярні машини із США. Лише у жовтні на українські номери перейшло 2700 «американців». Їхня частка в загальній кількості реєстрацій цього сегменту склала 16%.