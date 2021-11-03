Tesla відкриє заправки для всіх електромобілів

Наразі у світі вже є понад 25 тисяч електрозаправних станцій Supercharger

Tesla будуватиме універсальні електрозаправні станції й розпочне з десяти точок у Нідерландах

На заправних станціях компанії Tesla можна буде зарядити будь-який електромобіль. Наразі у світі вже є понад 25 тисяч електрозаправних станцій Supercharger. Про це повідомляє ВВС.

Як пілотний проєкт Tesla будуватиме універсальні електрозаправні станції й розпочне з десяти точок у Нідерландах.

«Ми завжди прагнули відкрити мережу заправних станцій для електромобілів, які відрізняються від Tesla, й тим самим стимулювати водіїв переходити на електромобілі будь-якої марки… Цей крок підтримує нашу місію щодо прискорення світового переходу до зеленої енергетики», – сказав один з представників компанії Tesla.

Зарядні пристрої на таких заправних станціях працюватимуть з будь-яким електромобілем, у якого є комбінований чарджер (CCS). Такі системи використовують електромобілі BMW, Mercedes-Benz Daimler, Ford та Volkswagen.

Усе, що потрібно, аби скористатися чарджером на заправці Tesla – встановити потрібний застосунок та створити обліковий запис. Після цього можна буде знайти найближчу станцію для заряджання електромобіля.

До слова, ентузіасти з Дніпра побудували власний електромобіль на базі вітчизняного ЗАЗ «Таврія». Електричну модель навіть поставили на облік. Тож тепер на вітчизняному авто красуються «зелені» номери.

Ще одному українцю вдалося побудувати електромобіль із «Запорожця», який побив Tesla. У чому можна переконатися за цим посланням.