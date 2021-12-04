У електромобілів Tesla знайшли серйозний дефект, який може спричинити аварію

Tesla змушена відкликати електромобілі через серйозні проблеми з підвіскою

Американська Tesla змушена вчергове відкликати електромобілі. Цього разу через проблеми з підвіскою, повідомляє видання «Автоцентр».

Виробнику доведеться відправити в ремонт 21,6 тис. кросоверів Model Y. В електрокарах, які були випущені в Китаї в період з 16 червня 2020 року до 10 листопада 2021-го, виявлено проблеми з підвіскою.

Зокрема, у задніх і передніх кулаків немає потрібної міцності, тому вони можуть зламатися будь-якої миті, що призведе до роз'єднання ланок підвіски. Це може призвести до аварій, особливо якщо машина їхатиме на високій швидкості.

Про проблему стало відомо із скарг власників електромобілів марки. Американська компанія провела розслідування, яке підтвердило факт наявності дефекту. Виконати роботи з усунення несправності обіцяють за короткий термін і з допомогою виробника.

У Tesla Model Y проблеми з підвіскою

За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), із аналогічною проблемою зіштовхнулися і жителі Америки. Втім, це не дивно, оскільки Tesla експортує машини з КНР до США. Однак кількість електрокарів невелика, то в Америці відгук торкнувся всього 826 екземплярів Model Y.

Варто зазначити, що ця модель ввозиться з Китаю до Європи. Тому слід очікувати, що наступна кампанія торкнеться європейських країн.

Електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.