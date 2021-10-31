У Москві вщент згорів найпотужніший електромобіль Tesla (відео)

У столиці РФ врізався в стовп та загорівся найпотужніший електромобіль Tesla – Model S Plaid

У мережі опублікували відеозапис інциденту, що стався столиці РФ. На кадрах зняли аварію Tesla Model S Plaid – найпотужнішого електромобіля компнії.

За даними ЗМІ, водій якої не впорався з керуванням і врізався у стовп на швидкості 200 кілометрів на годину. Внаслідок зіткнення «Тесла», яку буквально розірвало навпіл, миттєво спалахнула. Водій отримав травми, але залишився живим.

Від удару водія викинуло з машини. Чоловік отримав перелом ноги. Наразі пожежу ліквідовано.

«Водій залишився живим. Попередньо у нього зламана нога. Свідки розповіли, що на швидкості понад 200 км/год електрокар влетів у ліхтарний стовп із такою силою, що розірвався навпіл і спалахнув», – йдеться у повідомлені ЗМІ.

Tesla Model S Plaid оснащується трьома електромоторами з сумарною піковою віддачею в 1034 кінські сили. Електрокар витрачає 2,1 секунди на розгін до 100 кілометрів на годину. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 322 кілометра за годину.

Це вже далеко не перший випадок самозаймання Tesla цього року. Наприклад, у серпні відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.