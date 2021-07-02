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    В аварії знищено партію найдорожчих позашляховиків Toyota (відео)

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    Toyota Land Cruiser 300 знищено в аварії / Фото: Instagram - В аварії знищено партію найдорожчих позашляховиків Toyota (відео)

    Toyota Land Cruiser 300 знищено в аварії / Фото: Instagram

    Автовоз з партією новеньких Toyota Land Cruiser 300 перекинувся. Більшість автомобілів ремонту не підлягають

    Офіційний дебют найдорожчого позашляховика Toyota – нового покоління Land Cruiser, який отримав індекс 300 – відбувся менше місяця тому, а автомобіль вже встиг стати учасником аварії. Автовоз, який повинен був доставити партію нових машин в автосалони Оману, потрапив в серйозну аварію.

    Що стало її причиною, достеменно невідомо, але в результаті всі автомобілі отримали серйозні пошкодження. Судячи по знімках з місця аварії, відновленню більшість машин не підлягає.

    Аварія сталася кілька днів тому, і про неї стало відомо завдяки публікаціям очевидців. На жаль, ні про причини аварії, ні про постраждалих не повідомляється, але очевидці зазначили, що інцидент стався вночі.

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    Публикация от Kurdistan_Automotive_Blog (@kurdistan_automotive_blog_)

    На кадрах видно кілька білих позашляховиків, які після удару більше нагадують купу металу. У одного з автомобілів зім'ята вся передня частина і дах. Ще один явно отримав пошкодження силових елементів кузова.

    Світовий дебют Land Cruiser 300 відбувся 10 червня 2021 року. А вже у другій половині місяця новинку було помічено на автовозах в Україні. Хоча, треба відзначити, що в деяких країнах автомобіль з’явився ще раніше. Наприклад, позашляховик вже отримала поліція Еміратів.

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    Теги: ДТП Toyota Toyota Land Cruiser
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    В аварії знищено партію найдорожчих позашляховиків Toyota (відео)