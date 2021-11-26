В Україні дебютувало нове покоління «президентського» позашляховика

Новий Range Rover вже в Україні

Відбувся український дебют нового покоління Range Rover – люксового британського позашляховика, на якому їздять п’ятий та шостий президенти України

В Україні дебютувало нове покоління люксового британського позашляховика Range Rover. Це улюблений автомобіль українських зірок та політиків. Ба більше, цю модель можна знайти в деклараціях п’ятого та шостого президентів України.

Range Rover п’ятого покоління побудовано на новій платформі. Її головна фішка – це підвіска, яка вміє змінювати кут задніх. Вони можуть відхилятися до 7,3 градусів по боках.

На малих швидкостях колеса повертаються у бік, протилежний переднім колесам. А на швидкостях понад 50 кілометрів на годину – в той самий бік, що і передні колеса. Це дозволяє поліпшити маневреність автомобіля.

Також повністю переглянуто гамму двигунів. Тепер топовим є 4,4-літровий бензиновий мотор потужністю 530 кінських сил.

Доступніші альтернативи йому – 3-літровий дизель потужністю 350 або 249 кінських сил.

Розгін до 100 кілометрів на годину – 4,6 секунди, 6,1 секунди та 8,3 секунди відповідно.

У парі з усіма двигунами використовується 8-ступінчастий «автомат».

В Європі ще буде доступна версія PHEV – гібрид з зарядкою від розетки. Чи з’явиться вона в Україні, поки що невідомо.

Буде і повністю електрична версія. Але вона з’явиться лише у 2024 році.

Для українців, у деякому сенсі, це культовий автомобіль. Адже його обирає багато публічних людей: від зірок естради до політиків.

Так, наприклад, у далекому 2016 році Range Rover купив собі і Володимир Зеленський, тоді ще лідер студії «Квартал 95». Цей автомобіль можна знайти і у декларації Зеленського-президента.

Не байдужий до британського автопрому і п’ятий президент України та лідер фракції «Європейська cолідарність» Петро Порошенко. Range Rover можна знайти в його декларації за 2015 рік. Щоправда, в документі зазначалося, що автомобіль орендований.

Проте, за даними ЗМІ, Порошенко і зараз пересувається на Range Rover.

Люблять британські «Ровери» і українські зірки. У володінні автомобілем такої саме моделі зізнавався Святослав Вакарчук. На такому саме автомобілі була помічена і Тіна Кароль.