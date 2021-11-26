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    В Україні дебютувало нове покоління «президентського» позашляховика

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    Новий Range Rover вже в Україні - В Україні дебютувало нове покоління «президентського» позашляховика
    Новий Range Rover вже в Україні
    фото: Land Rover

    Відбувся український дебют нового покоління Range Rover – люксового британського позашляховика, на якому їздять п’ятий та шостий президенти України

    В Україні дебютувало нове покоління люксового британського позашляховика Range Rover. Це улюблений автомобіль українських зірок та політиків. Ба більше, цю модель можна знайти в деклараціях п’ятого та шостого президентів України.

    Range Rover п’ятого покоління побудовано на новій платформі. Її головна фішка – це підвіска, яка вміє змінювати кут задніх. Вони можуть відхилятися до 7,3 градусів по боках.

    На малих швидкостях колеса повертаються у бік, протилежний переднім колесам. А на швидкостях понад 50 кілометрів на годину – в той самий бік, що і передні колеса. Це дозволяє поліпшити маневреність автомобіля.

    Також повністю переглянуто гамму двигунів. Тепер топовим є 4,4-літровий бензиновий мотор потужністю 530 кінських сил.

    Доступніші альтернативи йому – 3-літровий дизель потужністю 350 або 249 кінських сил.

    Розгін до 100 кілометрів на годину – 4,6 секунди, 6,1 секунди та 8,3 секунди відповідно.

    У парі з усіма двигунами використовується 8-ступінчастий «автомат».

    В Європі ще буде доступна версія PHEV – гібрид з зарядкою від розетки. Чи з’явиться вона в Україні, поки що невідомо.

    Буде і повністю електрична версія. Але вона з’явиться лише у 2024 році.

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    В Україні дебютувало нове покоління «президентського» позашляховика
    В Україні дебютувало нове покоління «президентського» позашляховика
    В Україні дебютувало нове покоління «президентського» позашляховика
    В Україні дебютувало нове покоління «президентського» позашляховика
    В Україні дебютувало нове покоління «президентського» позашляховика
    В Україні дебютувало нове покоління «президентського» позашляховика
    В Україні дебютувало нове покоління «президентського» позашляховика
    В Україні дебютувало нове покоління «президентського» позашляховика
    В Україні дебютувало нове покоління «президентського» позашляховика
    В Україні дебютувало нове покоління «президентського» позашляховика
    В Україні дебютувало нове покоління «президентського» позашляховика
    В Україні дебютувало нове покоління «президентського» позашляховика
    В Україні дебютувало нове покоління «президентського» позашляховика
    В Україні дебютувало нове покоління «президентського» позашляховика
    В Україні дебютувало нове покоління «президентського» позашляховика
    В Україні дебютувало нове покоління «президентського» позашляховика
    В Україні дебютувало нове покоління «президентського» позашляховика
    В Україні дебютувало нове покоління «президентського» позашляховика

    Для українців, у деякому сенсі, це культовий автомобіль. Адже його обирає багато публічних людей: від зірок естради до політиків.

    Так, наприклад, у далекому 2016 році Range Rover купив собі і Володимир Зеленський, тоді ще лідер студії «Квартал 95». Цей автомобіль можна знайти і у декларації Зеленського-президента.

    Не байдужий до британського автопрому і п’ятий президент України та лідер фракції «Європейська cолідарність» Петро Порошенко. Range Rover можна знайти в його декларації за 2015 рік. Щоправда, в документі зазначалося, що автомобіль орендований.

    Проте, за даними ЗМІ, Порошенко і зараз пересувається на Range Rover.

    Люблять британські «Ровери» і українські зірки. У володінні автомобілем такої саме моделі зізнавався Святослав Вакарчук. На такому саме автомобілі була помічена і Тіна Кароль.

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    Теги: Land Rover
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    В Україні дебютувало нове покоління «президентського» позашляховика