Суд визнав позов Маска проти OpenAI безглуздим і закрив справу

Того самого дня SpaceX купила ШІ-стартап за 60 млрд доларів і обігнала Amazon за ринковою капіталізацією

Федеральний суд Каліфорнії відхилив позов компанії xAI Ілона Маска проти OpenAI про крадіжку комерційних таємниць – і заборонив подавати його повторно через «марність» такого кроку. Того самого дня інша компанія Маска, SpaceX, оголосила про купівлю ШІ-стартапу Cursor за 60 млрд доларів і вперше обігнала Amazon за капіталізацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Маск програв суд – і з забороною на повторний позов

Суддя Ріта Лін встановила, що xAI не змогла довести: OpenAI навмисно переманила колишнього інженера компанії, щоб той поділився конфіденційною інформацією про чат-бот Grok. Позов відхилено з формулюванням, яке фактично ставить крапку в цій справі: суддя вказала на «марність» будь-якого повторного звернення до суду з тими самими вимогами.

xAI подала позов проти OpenAI ще минулого року, звинувативши конкурента у крадіжці комерційних таємниць і переманюванні співробітників. Маск давно веде публічну війну з OpenAI – компанією, яку сам колись співзасновував, а потім вийшов із неї та став одним із найгучніших критиків.

SpaceX купила Cursor за 60 млрд і обігнала Amazon

Поки суд закривав справу xAI, SpaceX оголосила про угоду з купівлі Anysphere – материнської компанії ШІ-помічника для програмістів Cursor – за 60 млрд доларів. Cursor конкурує з Claude Code від Anthropic та Codex від OpenAI.

Новина підняла акції SpaceX на 4,8%. За підсумками торгів компанія вперше перевищила ринкову капіталізацію Amazon і стала п'ятою за вартістю публічною компанією у світі. Обсяг торгів опціонами на акції SpaceX у перший день їхнього обігу побив рекорд Meta, встановлений у 2012 році.

За даними WSJ, купівля Cursor має допомогти SpaceX залучити корпоративних клієнтів, які досі уникали власного чат-бота компанії – того самого Grok, навколо якого і розгорівся судовий скандал з OpenAI.

Нагадаємо, це вже не перша поразка Маска у протистоянні з OpenAI: раніше «Главком» повідомляв, що Маск програв інший суд проти компанії. До слова, у лютому цього року SpaceX уже поглинала xAI – «Главком» писав про це об'єднання, метою якого Маск назвав створення єдиного технологічного простору, що об'єднає ШІ, ракети та супутниковий інтернет.