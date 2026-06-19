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ЄС уперше продовжив санкції проти Росії одразу на рік

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ЄС уперше продовжив санкції проти Росії одразу на рік
Деталі 21-го пакета санкцій поки не оприлюднені
фото з відкритих джерел

Рада ЄС офіційно схвалить новий пакет санкцій найближчими тижнями.

Лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі вперше ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії не на шість місяців, як це було раніше, а одразу на рік.

Як повідомляє Deutsche Welle, таке рішення стало можливим після зміни влади в Угорщині. Якщо колишній прем'єр-міністр Віктор Орбан регулярно блокував подібні ініціативи, то новий глава угорського уряду Петер Мадяр, який обійняв посаду в травні, підтримав річне продовження санкцій, пише «Главком».

Крім того, всі 27 держав ЄС уперше з грудня 2024 року одноголосно підтримали декларацію щодо війни Росії проти України. У документі зазначається, що Євросоюз має намір посилювати тиск на Москву та й надалі послаблювати російську військову економіку, аби змусити Кремль до змістовних мирних переговорів.

Водночас деталі 21-го пакета санкцій поки не оприлюднені. За даними ЗМІ, до нього можуть увійти обмеження на в'їзд до ЄС для російських військових, які брали участь у війні проти України, а також санкції проти глави РПЦ патріарха Кирила.

Очікується, що Рада ЄС офіційно схвалить новий пакет санкцій найближчими тижнями.

Напередодні стало відомо, що Болгарія виступила проти частини 21-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Через позицію Софії погодження нових обмежень може зіткнутися з додатковими труднощами, адже для ухвалення санкцій потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів ЄС. 

До слова, Європейський Союз розширив санкційний список та включив до нього понад 80 фізичних і юридичних осіб, які прямо або опосередковано пов'язані з Російською Федерацією. 

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Теги: росія санкції Європейський Союз

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