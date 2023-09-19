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Дві країни профінансують військову допомогу Україні від Чехії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дві країни профінансують військову допомогу Україні від Чехії
Данія та Нідерланди фінансуватимуть постачання чеської військової допомоги в Україну
фото: Свідомі

У чеському Міноборони зазначили, що метою угоди між країнами є довгострокова співпраця та підтримка українських Збройних сил

Чехія домовилася з Данією та Нідерландами про постачання чеської військової допомоги в Україну за їхньої фінансової підтримки. Про це повідомляє České noviny.

Відповідна угода була підписана в кулуарах зустрічі у форматі «Рамштайн», що проходить у Німеччині. 

У Міністерстві оборони Чехії вважають, ця угода стане чудовою можливістю для чеських компаній. Першим проєктом стане передача Україні 15 модернізованих танків Т-72ЕА.

«Зокрема, йдеться про постачання додаткових танків, гаубиць, стрілецької зброї, бойових машин піхоти, засобів протиповітряної оборони, засобів радіоелектронної боротьби або боєприпасів від компаній нашої оборонної промисловості», – сказав заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець.

У чеському Міноборони зазначили, що метою є довгострокова співпраця та підтримка українських Збройних сил.

Чехія вже має досвід подібної моделі співпраці. Вона вже передала Україні 45 модернізованих танків Т-72 в рамках проєкту зі США та Нідерландами.

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, на базі військово-повітряних сил США «Рамштайн» у Німеччині, розпочалося 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України.

До слова, союзники утворили нову коаліцію на підтримку України. Мета об'єднання – передача ЗСУ танків Leopard, а також проведення навчання пілотів на винищувачах F-16.

Теги: ЗСУ Чехія Данія Нідерланди озброєння

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