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Куди діваються смартфони після того, як їх викинули: вчені дали відповідь

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Куди діваються смартфони після того, як їх викинули: вчені дали відповідь
Щороку у світі виробляється понад 1,2 мільярда смартфонів
фото: depositphotos.com

Результати команди показують, що застарілі технології не повинні закінчуватися відходами

Старі смартфони можуть знайти нове життя як центри обробки даних, вважають дослідники з Інституту комп'ютерних наук Тартуського університету (Естонія). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на techxplore.com.

Щороку у світі виробляється понад 1,2 мільярда смартфонів. Однак досить швидко пристрої застарівають – користувачі замінюють свої все ще функціональні телефони в середньому кожні 2-3 роки. У кращому разі старі пристрої переробляються, у гіршому – опиняються на звалищах.

Вчені з Інституту комп'ютерних наук Тартуського університету запропонували з викинутих смартфонів формувати центри обробки даних (ЦОД). Вони на практиці це підтвердили, показавши, як такий ЦОД здатний ефективно обробляти і зберігати дані. Дослідники також виявили, що будівництво такого центру обробки даних обходиться недорого – близько 8 євро за пристрій.

Центри обробки даних зі смартфонів мають широкий спектр застосування. Наприклад, їх можна використовувати в міських умовах, як-от автобусні зупинки, для збору даних у реальному часі про кількість пасажирів, щоб надалі оптимізувати мережі громадського транспорту.

ЦОД зі старих смартфонів
ЦОД зі старих смартфонів
фото: Kadri-Ann Kivastik

На першому етапі проєкту дослідники витягли батареї з телефонів і замінили їх зовнішніми джерелами живлення, щоб знизити ризик витоку хімікатів у навколишнє середовище. Потім чотири телефони були з'єднані разом, забезпечені корпусами і тримачами, надрукованими на 3D-принтері, і перетворилися на робочий прототип, готовий до повторного використання, сприяючи стійким практикам для старої електроніки.

Прототип був успішно випробуваний під водою, де він брав участь у моніторингу морського життя, допомагаючи підраховувати різні морські види. Зазвичай для виконання таких завдань потрібно, щоб аквалангіст записував відео і піднімав його на поверхню для аналізу. Але з прототипом весь процес автоматично виконувався під водою.

Результати команди показують, що застарілі технології не повинні закінчуватися відходами. За мінімальних ресурсів цим пристроям можна дати нове призначення, сприяючи розробці більш екологічних і стійких цифрових рішень.

Нагадаємо, що з 20 червня 2025 року в Євросоюзі набувають чинності нові стандарти для смартфонів, спрямовані на підвищення їхньої екологічності та довговічності.

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Теги: смартфон телефон

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