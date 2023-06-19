Ноутбук почав шуміти голосніше: експерти пояснили про що це свідчить

Шум ноутбука є природним звуком, що виникає внаслідок роботи внутрішнього вентилятора

Згодом кожен власник ноутбука може зіткнутися з підвищеним шумом, що виходить від його пристрою. Експерти розповіли про можливі причини цього явища і запропонували поради щодо розв'язання цієї проблеми, інформує Ukr.Media.

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Якщо ви нещодавно придбали новий ноутбук, то шум, імовірно, є природним звуком, що виникає внаслідок роботи внутрішнього вентилятора. Однак, якщо вашому пристрою понад рік і раніше він не видавав такого шуму, то можливо, йому потрібне чищення системи охолодження від пилу.

Часто така проблема виникає через накопичення пилу в отворах пристрою. Компоненти ноутбука нагріваються, і вентилятори намагаються знизити температуру поверхонь.

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Вам потрібно просто очистити компоненти пристрою від невеликих жорстких частинок. Іноді цього можна домогтися, просто підставивши трубку пилососа до вентиляційних отворів ноутбука.

Якщо ця дія не допомагає, буде необхідно розібрати ноутбук. Однак, у такому разі краще довірити цю роботу фахівцям сервісного центру, оскільки шум може спричинити не лише пил, а й несправність окремих компонентів. Важливо показати пристрій професіоналам для аналізу та ремонту.