Tesla на автопілоті заробила сім штрафів за одну подорож

Tesla Model Y у безпілотному режимі сім разів порушила ПДР під час поїздки до Пекіна.

Tesla Model Y на автопілоті постійно заїжджала на велосипедні смуги, порушувала дорожню розмітку

Китайський автомобільний блогер на ім'я Чень Чжень отримав сім штрафів за порушення правил дорожнього руху під час тест-драйву нещодавно запущеної китайської версії системи Full Self-Driving (FSD) від Tesla, яка викликала широке обговорення в китайських соціальних мережах.

«Tesla Model Y у безпілотному режимі сім разів порушила ПДР під час поїздки до Пекіна. Випробування одразу кількох автопілотів провів китайський автоблогер Чень Чжень»,– пише видання.

Окрім фірмової системи Full Self-Driving (FSD) від Tesla, китайці перевірили працездатність автономних технологій електрокарів Li Auto та Aito. За результатами випробувань американський автопілот показав найгірший результат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням shine.cn.

Tesla Model Y на автопілоті постійно заїжджала на велосипедні смуги, порушувала дорожню розмітку, а також проїжджала прямо в рядах, призначених тільки для поворотів. За одну поїздку блогер отримав сім штрафів за порушення Правил дорожнього руху у Пекіні.

Під час порівняння автопілотів Tesla Model Y зажадав 24 втручання з боку водія та допустила 34 порушення. У той же час безпілотній системі китайського електрокросовера Li L7 знадобилося дев'ять втручань і, як наслідок, 14 порушень. У Aito M9 ці показники склали 12 та 14.

Автопілот Full Self-Driving працює на території Китаю порівняно недавно. Система автономного керування вдосконалюється, набираючи масив даних. Згодом безпілотний функціонал Tesla працюватиме у КНР точніше.

Нагадаємо, Рух Tesla Takedown здійснив десятки протестів у низці міст США проти мільярдера та винахідника Ілона Маска, сподіваючись завдати йому фінансових збитків.