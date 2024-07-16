Наспівати мелодію і знайти пісню: YouTube Music запровадив нову функцію

Ця функція також здатна розшифровувати трек, який грають наживо на інструменті

Аби отримати доступ до цієї функції, потрібно мати підписку на YouTube Music

Сервіс YouTube Music запровадив нову функцію, яка дозволяє користувачам знаходити пісню, просто наспівуючи її. Про це повідомляє Hypebeast.

Цей інструмент був у бета-версії ще в травні для користувачів Android, а тепер він доступний для передплатників як на iOS, так і на Android.

Перейшовши на рядок пошуку в YouTube Music, користувачі побачать новий значок форми сигналу. Якщо натиснути на нього, програма почне слухати все, що людина наспівує і спробує знайти пісню. Ця функція також здатна розшифровувати трек, який грають наживо на інструменті.

Потрібно мати підписку на YouTube Music, щоб отримати доступ до цієї функції. Наразі вона доступна для більшості передплатників.

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