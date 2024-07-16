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Наспівати мелодію і знайти пісню: YouTube Music запровадив нову функцію

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Наспівати мелодію і знайти пісню: YouTube Music запровадив нову функцію
Ця функція також здатна розшифровувати трек, який грають наживо на інструменті
фото з відкритих джерел

Аби отримати доступ до цієї функції, потрібно мати підписку на YouTube Music

Сервіс YouTube Music запровадив нову функцію, яка дозволяє користувачам знаходити пісню, просто наспівуючи її. Про це повідомляє Hypebeast.

Цей інструмент був у бета-версії ще в травні для користувачів Android, а тепер він доступний для передплатників як на iOS, так і на Android.

Перейшовши на рядок пошуку в YouTube Music, користувачі побачать новий значок форми сигналу. Якщо натиснути на нього, програма почне слухати все, що людина наспівує і спробує знайти пісню. Ця функція також здатна розшифровувати трек, який грають наживо на інструменті.

Потрібно мати підписку на YouTube Music, щоб отримати доступ до цієї функції. Наразі вона доступна для більшості передплатників.

Нагадаємо, компанія Apple під час Worldwide Developers Conference оголосила про випуск нової версії операційної системи – iOS 18. Також стало відомо, що у перекладачі Google з'являться ще 110 мов – це найбільше розширення перекладача за всю його історію. Раніше сервіс підтримував лише 133 мови.

Нагадаємо, Google планує розпочати кампанію боротьби з дезінформацією в 5 країнах Європейського Союзу . Про це пише Reuters.

Зазначається, що з березня внутрішній підрозділ Jigsaw, який займається боротьбою з загрозами для суспільства, запустить серію анімованих рекламних роликів на TikTok та YouTube у таких країнах, як Бельгія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.

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Теги: TikTok YouTube Google

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