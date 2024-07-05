Байден прокоментував свою участь у президентських виборах

Байден запевнив, що не припинятиме участь у президентських виборах

На святкуванні дня незалежності США в Білому домі хтось із натовпу звернувся до американського лідера: «Продовжуйте боротьбу!»

Чинний глава Білого дому Джо Байден заявив, що він «нікуди не піде» та продовжуватиме участь у президентських виборах США. Про це повідомляє «Голос Америки».

На святкуванні дня незалежності США в Білому домі, яке передбачало барбекю для декількох тисяч військовослужбовців та їхніх сімей, хтось із натовпу звернувся до американського лідера: «Продовжуйте боротьбу!».

«Так і буде. Я нікуди не піду», – відповів Байден.

Відомо, що увага до президента США стосовно його розумових та фізичних здібностей зросла після його невдалого виступу на дебатах із опонентом Дональдом Трампом. Байден інколи втрачав хід думок, помилково заявивши, що припинив дію державної програми медичного страхування для американців похилого віку Medicare.

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну. Згідно з опитуванням CNN, після дебатів 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена – 33%.

28 червня Джо Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим.

Чинного лідера США Джо Байдена публічно закликав зняти кандидатуру з президентських виборів перший депутат палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт.

2 липня Білий дім прокоментував чутки щодо здоров’я президента Джо Байдена, визнавши його низьку результативність у дебатах, водночас заявивши, що він все ще може обіймати посаду та балотуватися у президенти США.

Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс відреагував на публікацію The New York Times, у якій стверджується, що президент США Джо Байден сумнівається щодо продовження участі в президентських перегонах після дебатів.

3 липня провідний фінансовий донор Демократичної партії США Чарльз Маєрс розповів, що Джо Байден має до 5 днів, щоб визначитись щодо подальшої участі у президентських виборах.

4 липня стало відомо, що Байден запевнив членів партії, що братиме участь у виборах президента попри невдалий виступ на дебатах з Трампом.