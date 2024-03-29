Російські ракети атакували Буковину, працювала ППО

За попередньою інформацією жертв немає

Під час повітряної тривоги у ніч на 29 березня сили ППО збили над територією Чернівецької області російські ракети. Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Зазначається, що відповідні служби виїхали на місця падіння уламків.

«Попередньо без жертв. Зберігайте інформаційну тишу!», – закликав Запаранюк.

Нагадаємо, у ніч на 29 березня Польща підняла в повітря свою авіацію і авіацію союзників через ракетний удар Росії по території України.

Уночі 29 березня російські окупанти вчергове атакували Україну та вдарили по енергетичних об’єктах. Унаслідок атаки зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. До того ж, повідомляється, що наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині графік погодинних відключень.

В усіх областях України вночі 29 березня було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Станом на 6:08 оголошено відбій.

Триває 765-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 131 авіаційний удар, здійснив 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.