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Велика Британія може заборонити популярний месенджер

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Велика Британія може заборонити популярний месенджер
Минулого місяця WhatsApp у відкритому листі заявив, що сканування особистих повідомлень у сервісах зв’язку з наскрізним шифруванням порушить конфіденційність користувачів
фото з відкритих джерел

У центрі конфлікту – законопроект про безпеку в Інтернеті

Уряд Великої Британії ризикує вступити в конфронтацію з популярним месенджером WhatsApp, що може призвести до зникнення останнього з Британії, повідомляє The Guardian.

У центрі конфлікту – законопроект про безпеку в Інтернеті, величезний законодавчий акт, який торкатиметься майже всіх аспектів онлайн-життя у Британії. Законопроект, який розглядається в Палаті лордів, займає понад 250 сторінок, готується понад чотири роки, у його розробці беруть участь вісім державних секретарів і п’ять прем’єр-міністрів. Лише зміст охоплює 10 сторінок.

Законопроект надає Ofcom (британське агентство, яке регулює роботу теле- та радіокомпаній, а також поштової служби. Має широкі повноваження, затверджені державою – ред.) повноваження встановлювати вимоги до соціальних мереж щодо використання технологій для боротьби з тероризмом або контентом, присвяченим сексуальному насильству над дітьми, зі штрафами в розмірі до 10% світового обороту для тих сервісів, які не відповідають вимогам. Компанії повинні докласти «максимальних зусиль», щоб дотримуватися цих вимог.

Але для програм обміну повідомленнями, які захищають свої дані користувача за допомогою «наскрізного шифрування» (E2EE), технологічно неможливо прочитати повідомлення користувача, не порушивши своїх обіцянок користувачам. Мовляв, на такий крок вони не підуть.

«Законопроект не передбачає чіткого захисту для шифрування, – заявила коаліція провайдерів, включаючи лідерів ринку WhatsApp і Signal, у відкритому листі минулого місяця, – і якщо його впровадити, як написано, це може дати Ofcom можливість спробувати змусити проактивне сканування особистих повідомлень у службах зв’язку з наскрізним шифруванням, зводячи нанівець мету наскрізного шифрування та ставлячи під загрозу конфіденційність усіх користувачів».

Законодавці закликали уряд серйозно поставитися до занепокоєння. «Ці сервіси, такі як WhatsApp, потенційно покинуть Велику Британію», – сказала Клер Фокс у Палаті лордів минулого тижня. «Здійснюючи величезний тиск на ці платформи для сканування комунікацій, ми повинні пам’ятати, що це глобальні платформи. У них є система, яка працює для мільярдів людей по всьому світу. Відносно невеликий ринок, такий як Велика Британія, не є тим, заради чого вони підуть на компроміс із своїми мільярдами користувачів у всьому світі».

Представник міністерства внутрішніх справ сказав: «Ми підтримуємо надійне шифрування, але це не може відбуватися за рахунок громадської безпеки. Технологічні компанії мають моральний обов’язок переконатися, що вони не закривають очі собі та правоохоронним органам на безпрецедентний рівень сексуального насильства над дітьми на своїх платформах».

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що необхідно регулювати роботу Telegram. Це питання наразі перебуває на рівні обговорення.

Теги: ринок Велика Британія уряд технології

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