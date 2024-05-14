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Частково зруйнований міст у Балтиморі знесено вибухом

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Частково зруйнований міст у Балтиморі знесено вибухом
Демонтаж розколов шматки зруйнованого мосту, які після вибуху впали у воду
фото: Reuters

Було використано контрольовану детонацію, щоб зробити точний підрив

Частина зруйнованого мосту в американському місті Балтиморі у штаті Меріленд була навмисно знесена контрольованим вибухом. Про це пише ВВС.

Знесення мосту пройшло за планом і звільнило шлях для повного відновлення судноплавства одним із найбільш завантажених морських шляхів у США.

Офіційні особи заявили, що використовували контрольовану детонацію, щоб зробити точний підрив.

Демонтаж розколов шматки зруйнованого мосту, які після вибуху впали у воду.

Порт, який обробляє різноманітні вантажі та є найбільш завантаженим у США для перевезень автомобілів, був закритий після аварії.

Влада штату Меріленд підрахувала, що відновлення мосту коштуватиме до $1,9 млрд і займе понад чотири роки.

Міністр транспорту Піт Буттігіг заявив BBC минулого тижня, що закриття мосту вплинуло на ланцюги поставок.

Нагадаємо, 26 березня в американському місті Балтимор контейнеровоз зруйнував найбільший місцевий міст, врізавшись у нього. Шестеро робітників, які працювали на мосту в гавані Балтимора у США, зникли безвісти і вважаються загиблими.

Корабель протаранив міст через втрату живлення. Це призвело до закриття одного з найжвавіших портів на східному узбережжі Сполучених Штатів Америки.

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Теги: США міст порт

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