Частково зруйнований міст у Балтиморі знесено вибухом

Демонтаж розколов шматки зруйнованого мосту, які після вибуху впали у воду

Було використано контрольовану детонацію, щоб зробити точний підрив

Частина зруйнованого мосту в американському місті Балтиморі у штаті Меріленд була навмисно знесена контрольованим вибухом. Про це пише ВВС.

Знесення мосту пройшло за планом і звільнило шлях для повного відновлення судноплавства одним із найбільш завантажених морських шляхів у США.

Something a bit different for y'all...

A large section of the Baltimore bridge has just been demolished. If I understand correctly, this means that the Dali can now be re-floated for removal...and the shipping canal re-opened...once the debris is cleared.@AP pic.twitter.com/300yCJbKHw May 13, 2024

Офіційні особи заявили, що використовували контрольовану детонацію, щоб зробити точний підрив.

Демонтаж розколов шматки зруйнованого мосту, які після вибуху впали у воду.

Порт, який обробляє різноманітні вантажі та є найбільш завантаженим у США для перевезень автомобілів, був закритий після аварії.

Влада штату Меріленд підрахувала, що відновлення мосту коштуватиме до $1,9 млрд і займе понад чотири роки.

Міністр транспорту Піт Буттігіг заявив BBC минулого тижня, що закриття мосту вплинуло на ланцюги поставок.

Нагадаємо, 26 березня в американському місті Балтимор контейнеровоз зруйнував найбільший місцевий міст, врізавшись у нього. Шестеро робітників, які працювали на мосту в гавані Балтимора у США, зникли безвісти і вважаються загиблими.

Корабель протаранив міст через втрату живлення. Це призвело до закриття одного з найжвавіших портів на східному узбережжі Сполучених Штатів Америки.