Частково зруйнований міст у Балтиморі знесено вибухом
Було використано контрольовану детонацію, щоб зробити точний підрив
Частина зруйнованого мосту в американському місті Балтиморі у штаті Меріленд була навмисно знесена контрольованим вибухом. Про це пише ВВС.
Знесення мосту пройшло за планом і звільнило шлях для повного відновлення судноплавства одним із найбільш завантажених морських шляхів у США.
Something a bit different for y'all...— VixXi (@VickiCocks15) May 13, 2024
A large section of the Baltimore bridge has just been demolished. If I understand correctly, this means that the Dali can now be re-floated for removal...and the shipping canal re-opened...once the debris is cleared.@AP pic.twitter.com/300yCJbKHw
Офіційні особи заявили, що використовували контрольовану детонацію, щоб зробити точний підрив.
Демонтаж розколов шматки зруйнованого мосту, які після вибуху впали у воду.
A second angle from @MinorcanMullet pic.twitter.com/TBpj5iiaTd— VixXi (@VickiCocks15) May 13, 2024
Порт, який обробляє різноманітні вантажі та є найбільш завантаженим у США для перевезень автомобілів, був закритий після аварії.
Влада штату Меріленд підрахувала, що відновлення мосту коштуватиме до $1,9 млрд і займе понад чотири роки.
Міністр транспорту Піт Буттігіг заявив BBC минулого тижня, що закриття мосту вплинуло на ланцюги поставок.
Нагадаємо, 26 березня в американському місті Балтимор контейнеровоз зруйнував найбільший місцевий міст, врізавшись у нього. Шестеро робітників, які працювали на мосту в гавані Балтимора у США, зникли безвісти і вважаються загиблими.
Корабель протаранив міст через втрату живлення. Це призвело до закриття одного з найжвавіших портів на східному узбережжі Сполучених Штатів Америки.
Коментарі — 0