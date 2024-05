Частково зруйнований міст у Балтиморі знесено вибухом

Частина зруйнованого мосту в американському місті Балтиморі у штаті Меріленд була навмисно знесена контрольованим вибухом. Про це пише ВВС.

Знесення мосту пройшло за планом і звільнило шлях для повного відновлення судноплавства одним із найбільш завантажених морських шляхів у США.

A large section of the Baltimore bridge has just been demolished. If I understand correctly, this means that the Dali can now be re-floated for removal...and the shipping canal re-opened...once the debris is cleared.@AP pic.twitter.com/300yCJbKHw