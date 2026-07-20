Зеленський провів першу розмову з новим прем'єром Британії: про що домовилися

Лідери домовилися найближчим часом провести особисту зустріч та обговорити співпрацю, зокрема в межах Антибалістичної коаліції

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

Зеленський привітав британського прем'єра зі вступом на посаду та подякував за незмінну підтримку України. «Радий був поговорити з Енді Бернемом і привітати його зі вступом на посаду Прем'єр-міністра Великої Британії. Дуже ціную, що підтримка України та наших людей і надалі буде міцною», – написав президент.

Глава держави також подякував Бернему за слова підтримки українців і співчуття родинам загиблих унаслідок останніх російських атак. За словами Зеленського, Україна та Велика Британія продовжать зміцнювати стратегічне партнерство.

«Україна та Британія змогли побудувати найсильніше партнерство в історії відносин між нашими державами, і ми обов'язково продовжимо працювати над тим, щоб воно тільки розширювалось», – наголосив президент.

Окрему увагу співрозмовники приділили подальшій оборонній співпраці. «Домовилися, що обговоримо нашу подальшу співпрацю, зокрема роботу в межах Антибалістичної коаліції, під час зустрічі вже найближчим часом», – повідомив Зеленський.

Раніше Енді Бернем повідомив, що одним із перших міжнародних контактів після вступу на посаду стане телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським. Британський прем'єр тоді наголосив, що підтримка України залишається незмінним пріоритетом Лондона, а співпраця між двома державами продовжиться як у військовій, так і в політичній сферах.