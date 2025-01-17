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У застосунку «Армія+» з’явилися нові види рапортів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У застосунку «Армія+» з’явилися нові види рапортів
Військові можуть відстежувати статус рапорту в застосунку
фото з відкритих джерел

У «Армії+» доступно 22 електронні рапорти

В оновленій версії застосунку «Армія+» додано три нові електронні рапорти. Йдеться про приймання та здавання посади, а також відпустку для вагітних. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За словами Умєрова, рапорти на приймання та здавання посади є одними з найпоширеніших документів у війську. За потреби до рапорту можна опціонально додати акт приймання-здавання посади.

Водночас рапорт на відпустку для вагітних передбачає 126 днів відпустки (70 днів до пологів і 56 після) із можливістю продовження ще на 14 днів у разі народження двох або більше дітей.

«Замість паперової роботи, яка відволікала від служби, військові можуть подати рапорт у кілька кліків і відстежувати його статус у застосунку. Тепер в «Армія+» доступно вже 22 електронні рапорти! Потрібно оновитись до версії 2.1.4, щоб скористатись новими рапортами», – розповів міністр.

Нагадаємо, оновлення застосунка «Армія+» спростило подачу рапортів для військовослужбовців. На сьогодні в застосунку авторизовані 560 тис. військовослужбовців. Усього доступно 19 видів рапортів, зокрема на зміну місця служби для ЗСУ і НГУ, а також на повернення після СЗЧ.

Як повідомлялося, у застосунку «Армія+» майже два місяці працює функція зміни місця служби. Водночас за останні тижні Міноборони отримало близько сотні звернень від військовослужбовців, які досі чекають на наказ або стикаються з його ігноруванням.

До слова, у 2025 році в українських військовослужбовців з’явиться цифрове військове посвідчення у додатку «Армія+».

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Теги: Міноборони застосунок армія Рустем Умєров документи

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