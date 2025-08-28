«Сталевий купол»: Туреччина презентувала нову систему ППО

Президент Ердоган переконаний у ефективності нової сучасної системи ППО

У Туреччині відбулася презентація нової системи протиповітряної оборони під назвою «Сталевий купол». На думку президента країни Реджепа Таїпа Ердогана, впровадження цієї системи відкриє нову еру в захисті турецького повітряного простору. Про це пише «Главком» із посиланням на Anadolu Ajansı.

За словами Ердогана, Туреччина продовжує розвивати власні оборонні технології, що робить її безпечнішою в умовах сучасних регіональних загроз. Для виробництва «Сталевого купола» планується інтегрувати 47 нових установок, у які буде інвестовано сотні мільйонів доларів.

«Ми відкриваємо нову еру в захисті повітряного простору Туреччини. До системи буде інтегровано 47 нових установок. На їх виробництво виділено 460 мільйонів доларів інвестицій. Без власних радарів та систем ППО жодна країна, особливо в умовах поточних загроз у нашому регіоні, не може почуватися впевнено у майбутньому», – підкреслив Ердоган.

Ердоган відвідав технологічну базу Огулбей

За словами президента Туреччини те, що півстоліття тому здавалося неможливим, сьогодні Туреччина реалізує власними силами. Нова система має підвищити рівень протиповітряної оборони країни.

Раніше «Главком» писав, що Туреччина минулого року Туреччина взялась за розробку власної ППО під назвою «Сталевий купол» (Steel Dome або Çelik Kubbe турецькою), яка має стати конкурентом відомому ізраїльському «Залізному куполу».

