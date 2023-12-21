Бум електробайків закінчився? Найбільші світові виробники масово банкрутують

Компанії, які нещодавно оцінювались у мільярди доларів, збанкрутіли

Бум мікромобільності закінчився і найбільші виробники електробайків почали банкрутувати один за одним. Про це йдеться в дописі Данила Тонкопія, генерального директора компанії Delfast, що спеціалізується на виробництві електробайків.

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Він розповів, що багато компаній, які ще кілька років оцінювалися у мільярди, сьогодні визнають себе банкрутами.

«Цього тижня Micromobility.com було виключено з лістингу NASDAQ. У 2021 році ринкова капіталізація компанії перевищувала 800 мільйонів доларів; сьогодні вона коштує 400 000 доларів. Bird, компанія з виробництва електросамокатів, яка у 2021 році оцінювалася у $2,3 мільярди, у вересні 2023 року була виключена з біржі NASDAQ, а сьогодні вона подала заяву про банкрутство. Superpedestrian, ще одна компанія з прокату самокатів, припинила свою діяльність у США, посилаючись на «невизначені фінансові причини», повідомляє TechCrunch», – йдеться у публікації.

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Тонкопій зазначив, що знайомий з керівниками та деякими членами команди компаній, та додав, що «це частина загальної картини». Він нагадав, що у липні цього року компанія Vanmoof, яка називала себе «найбільш фінансованою компанією з виробництва електровелосипедів у світі», оголосила про банкрутство.

«Sondors (США) не змогла вийти на IPO в січні, а в серпні закрила свою штаб-квартиру в Лос-Анджелесі. Замовити велосипед на їхньому сайті неможливо, а служба підтримки не працює. У жовтні данський бренд Mate Bike повідомив про падіння попиту і борг у розмірі близько 10 мільйонів доларів. Вони працюють над тим, щоб уникнути банкрутства», - продовжив директор Delfast.

Данило Тонкопій розповів і про компанію Wiggle, британського онлайн-ритейлера велосипедів, який зазнав збитків €244 млн у 2022 році. У жовтні 2023 року Wiggle пішов під адміністрацію через фінансові труднощі в материнській компанії Signa Sports United. Тонкопій підкреслив, що продажі Delfast Bikes також скоротилися, а головними причинами, за його словами, є:

Зниження попиту після пандемічного буму.

Високі витрати на залучення клієнтів.

Проблеми з ланцюжком постачання та складськими запасами.

Борги, судові позови.

Перш за все, складнощі з отриманням прибутку.

Данило Тонкопій резюмував, що, маючи інсайдерський погляд на індустрію, змушений констатувати, що «бум ебайків закінчився».

Нагадаємо, в Україні відродять легендарний бренд, під якими в радянські часи випускали мотоциклетну техніку. Мова йде про Київський мотоциклетний завод, який випускав мотоцикли «Дніпро». Відродити його вирішив DelFast – українська компанія, що спеціалізується на виробництві електричних байків, а найцікавіше те, що бренд переведуть на електрику.