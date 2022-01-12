Українці відродили легендарні марки мотоциклів. Оприлюднено перші зображення

Ось такий вигляд матимуть мотоцикли «Дніпро»

В Україні знову випускатимуть техніку під марками «Дніпро» та «Карпати»

В Україні відродять два легендарних бренди, під якими в радянські часи випускали мотоциклетну техніку. Один з заводів колись знаходився у Києві. Інший – у Львові.

Мова йде про Київський мотоциклетний завод (КМЗ) та Львівський мотозавод. Перший випускав мотоцикли «Дніпро». Другий – мопеди «Карпати».

Відродити відомі багатьом українцям марки вирішив DelFast – українська компанія, що спеціалізується на виробництві електричних байків. Ентузіасти вже навіть відкрили першу інформацію про моделі.

Найцікавіше те, що обидва бренди переведуть на електрику.

Новий «Дніпро»

Dnipro

Скоріш за все, першим з’явиться на світ «Дніпро». Електробайк важитиме близько 170 кілограмів. Він зможе розганятись до 165 км на годину та долати чверть милі (402 метри) за 11,5 с.

Потужність мотору становитиме приблизно 48 кінських сил.

Dnipro

Ємність акумулятора – 7,2 кіловат-години. На скільки кілометрів вистачатиме заряду, невідомо. Але електричний байк DelFast Top 3.0, який вже продається, проїжджає на одній зарядці близько 320 кілометрів. Напевно, у «Дніпра» запас ходу буде неменший.

Каркас буде комбінований: основну частину мотоцикла буде виготовлено з нержавіючої сталі, а все інше – з алюмінію.

Dnipro

«Ми дуже раді можливості наново представити легендарну модель мотоцикла, застосовуючи нові підходи до проектування електротранспорту. З огляду на інноваційні інженерні стандарти, ми розробили Dnepr екологічним, стильним, легким та швидким», – сказав генеральний директор компанії Delfast Данило Тонкопій.

Нові «Карпати»

Мопед «Карпати»

Нові «Карпати» будуть ближче до сучасних електричних велосипедів. Збереже новинка і педальний привод.

Також електричний мопед отримає:

електричний двигун потужністю 5-6 кінських сил;

16-дюймові колеса (раніше були 19-дюймові);

високе кермо;

коротку колісну базу;

сідло в стилістиці старих мопедів.

Мопед «Карпати»

Платформу уніфікують з моделлю Top 3.0. Виробник також обіцяє, що «Карпати» матимуть яскраве забарвлення, щоб привертати увагу на дорозі.

Головним ринком збуту мають стати США.

Що зараз випускає Delfast

Delfast вже виробляє електричні мотоцикли під власною маркою – Top 3.0. Цей байк навіть увійшов до рейтингу найкращих електробайків 2021 року.

На одному заряді Top 3.0 може проїхати 321 кілометр. Щоправда, за яким циклом вимірювався цей показник, невідомо. Нагадаємо, що більшість сучасної електричної техніки тестується за циклом WLTP.

Максимальна швидкість байка – 80 кілометрів на годину.

Нещодавно цим проєктом зацікавилися навіть поліцейські з США.

«Поліцейський департамент в Каліфорнії сам звернувся до нас з проханням протестувати байк. Привезли байк, офіцер спробував, залишився задоволений. Залишили їм байк на два тижні», – написав один з розробників байка Данило Тонкопій.

Детально про проєкт DelFast Данило Тонкопій розповідав «Главкому» в ексклюзивному інтерв’ю, яке ви знайдете за цим посиланням.

DelFast – не єдина розробка, якою зацікавилися за межами країни. Нещодавно стало відомо, що Audi купила інноваційну навігацію, яку розробили українські спеціалісти. Детальніше про це – за посиланням.