Обстріл Кривого Рога: Зеленський повідомив деталі (відео)

Повністю знищено п'ять поверхів житлового будинку

Сьогодні, 31 липня, російські війська вдарили по Кривому Рогу двома балістичними ракетами. На місці трагедії працюють рятувальники. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Facebook.

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«Продовжується рятувальна операція у Кривому Рогу на місці влучення російських ракет. Попередньо дві балістичні ракети», – розповів президент.

За його словами, повністю знищено п'ять поверхів житлового будинку – з четвертого до дев'ятого. Роботи складні, бо у знищеному під'їзді падали частини конструкції.

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Глава держави нагадав, що російські терористи атакували університет та адміністративну будівлю. Поки що відомо про п'ятьох загиблих, серед яких дитина та її мама.

При цьому, як уточнив Зеленський, у рятувальних роботах задіяно 350 осіб.

Зранку 31 липня росіяни завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку на чотири під’їзди Кривого Рогу, де відбулося руйнування з четвертого по дев'яті поверхи у межах першого під'їзду, з послідуючим загоранням квартири на рівні четвертого поверху на площі близько 70 м кв.

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Також повідомлялося, що у Кривому Розі обвалився частина будинку, в який влучила ракета РФ.