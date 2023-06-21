Популярне німецьке видання планує замінити низку працівників редакції штучним інтелектом

Штучний інтелект повинен замінити працівників у рамках програми скорочення витрат на 100 млн євро

Кількість людей, яких планують звільнити нині невідома

Одне з найпопулярніших німецьких видань Bild збирається замінити низку працівників штучним інтелектом. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на лист Bild до працівників.

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Поки не має точної інформації про кількість співробітників, які підуть під скорочення та заміну на штучний інтелект, але мова може йти навіть про сотні звільнень.

«Газета, на жаль, попрощається з колегами, які в цифровому світі може виконувати штучний інтелект та/або автоматизовані процеси», – йдеться у повідомленні.

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Штучний інтелект повинен замінити працівників у рамках програми скорочення витрат на 100 млн євро. Планується, що ШІ замінить редакторів, персонал друкованого виробництва, коректорів та фоторедакторів.

Зазначається, що в лютому виконавчий директор компанії-власника газети Axel Springer SE Матіас Депфнер заявляв, що медіакомпанія має стати суто цифровою, а інструменти штучного інтелекту, такі як ChatGPT, можуть зробити незалежну журналістику кращою, ніж вона була.

Депфнер також припустив, що штучний інтелект незабаром стане кращим агрегатором інформації, ніж люди.

За його словами, у майбутньому залишаться лише видавці, які можуть створювати «найкращий оригінальний контент» як-от, видання з журналістськими розслідуваннями.

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