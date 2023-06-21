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Популярне німецьке видання планує замінити низку працівників редакції штучним інтелектом

Діана Гасюк
glavcom.ua
Популярне німецьке видання планує замінити низку працівників редакції штучним інтелектом
Штучний інтелект повинен замінити працівників у рамках програми скорочення витрат на 100 млн євро
фото з відкритих джерел

Кількість людей, яких планують звільнити нині невідома

Одне з найпопулярніших німецьких видань Bild збирається замінити низку працівників штучним інтелектом. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на лист Bild до працівників.

Поки не має точної інформації про кількість співробітників, які підуть під скорочення та заміну на штучний інтелект, але мова може йти навіть про сотні звільнень.

«Газета, на жаль, попрощається з колегами, які в цифровому світі може виконувати штучний інтелект та/або автоматизовані процеси», – йдеться у повідомленні.

Штучний інтелект повинен замінити працівників у рамках програми скорочення витрат на 100 млн євро. Планується, що ШІ замінить редакторів, персонал друкованого виробництва, коректорів та фоторедакторів.

Зазначається, що в лютому виконавчий директор компанії-власника газети Axel Springer SE Матіас Депфнер заявляв, що медіакомпанія має стати суто цифровою, а інструменти штучного інтелекту, такі як ChatGPT, можуть зробити незалежну журналістику кращою, ніж вона була.

Депфнер також припустив, що штучний інтелект незабаром стане кращим агрегатором інформації, ніж люди. 

За його словами, у майбутньому залишаться лише видавці, які можуть створювати «найкращий оригінальний контент» як-от, видання з журналістськими розслідуваннями.

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Теги: Німеччина журналіст штучний інтелект

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