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OpenAI уклала угоду із журналом Time: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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OpenAI уклала угоду із журналом Time: деталі
Фінансові умови підписаної угоди не розголошуються
фото з відкритих джерел

Компанія підписала подібну угоду із британським виданням Financial Times

Журнал Time підписав багаторічну угоду щодо контенту з OpenAI, яка надасть виробнику ChatGPT доступ до свого архіву новинного контенту. Про це повідомляє Reuters.

У відповідь на запити користувачів чат-бот посилатиметься на Time.com, додають компанії у заяві. Фінансові умови угоди не розголошуються.

Впродовж останніх кількох місяців компанія-розробник штучного інтелекту підписала подібні угоди із британським виданням Financial Times, французькою газетою Le Monde, іспанською медіакомпанією Prisa Media та німецьким видавництвом Axel Springer.

Нагадаємо, що американська компанія OpenAI хоче заборонити доступ до своєї технології ChatGPT на всій території Китаю. Варто додати, що на материковій частині Китаю доступ до чатбота й так був обмежений, але окремі китайські стартапи могли користуватися платформою.

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Теги: Chat GPT штучний інтелект журнал

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