США витратять гігантську суму на нову атомну субмарину: подробиці

Проект нової субмарини є стратегічно важливим для США

Військово-морські сили (ВМС) США отримали $621 млн на початок будівництва USS Wisconsin, другої атомної субмарини класу Columbia з міжконтинентальними балістичними ракетами Trident II. Про це пише Gagadget.

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Попри потенційний шатдаун в США, Військово-Морські Сили отримали фінансування для початку робіт над атомною субмариною USS Wisconsin (SSBN-827). Завдяки ефективним діям уряду, ВМС отримали необхідні кошти.

Уряд США виділив $621 млн для фінансування будівництва другої атомної субмарини класу Columbia. Ці кошти були включені до 71-сторінкового законопроєкту з тимчасовим бюджетом.

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Цей законопроєкт було ратифіковано лише за кілька хвилин до завершення фінансового року 2023. Основна причина виділення коштів для USS Wisconsin (SSBN 827) полягає в стратегічній важливості цього проєкту для США та його пріоритетному статусі в програмах закупівель ВМС.

USS Wisconsin (SSBN 827) буде другою в серії атомних субмарин класу Columbia, першою з яких є District of Columbia, яка зараз знаходиться на стадії будівництва з прогнозованою вартістю в $8,5 млрд. Загальні витрати на цю програму для Міністерства оборони США складуть приблизно $113 млрд.

12 нових підводних човнів класу Columbia будуть оснащені міжконтинентальними ракетами Trident II (D5) з дальністю стрільби понад 12 000 км і обмеженою кількістю ядерних боєголовок. Ці субмарини призначені замінити 14 атомних субмарин класу Ohio та будуть вести службу протягом 42 років. Завдання будівництва довірено компаніям General Dynamics Electric Boat та Newport News Shipbuilding.

Нагадаємо, Військово-морські сили (ВМС) США відроджують шпигунську програму підводних човнів часів холодної війни, щоб протистояти можливій військово-морській загрозі з боку Китаю. Про це пише Reuters.

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Відродження багатомільярдної програми, відомої як «Інтегрована система підводного спостереження» (IUSS), відбувається на тлі того, що Китай активізує військові навчання навколо Тайваню, посилюючи побоювання щодо потенційного конфлікту.