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Ілон Маск може купити TikTok? Заява Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Ілон Маск може купити TikTok? Заява Трампа
Президент США Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск
фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Трамп: Вартість TikTok може зрости до трильйона доларів

Президент Дональд Трамп заявив, що він відкритий для того, щоб Ілон Маск купив відеохостинг TikTok. Про це пише CNN.

Повідомляється, що під час виступу в Білому домі, Трамп висловив свою відкритість щодо того, щоб Ілон Маск придбав TikTok.

Трамп наголосив на важливості отримання дозволу уряду США для платформи соціальних медіа, стверджуючи, що без нього TikTok по суті «нікчемний». Він заявив, що він зустрічався з «великими власниками» додатка і детально описав потенційну угоду, згідно з якою вартість TikTok може зрости до трильйона доларів, якщо США нададуть необхідні дозволи.

«Я зустрічався з власниками TikTok, великими власниками, це нічого не варте, якщо він не отримує дозвіл. Отже, я хочу сказати комусь: купіть це і віддайте половину Сполученим Штатам Америки, половину, і ми дамо вам дозвіл», – запропонував Трамп.

За словами Трампа, ця домовленість зробить TikTok більш цінним, об’єднавшись із урядом США як стратегічним партнером, забезпечуючи довгострокову прибутковість і успіх.

Водночас Bloonberg пише, що Трамп запропонував не тільки кандидатуру Ілона Маска. Він згадав і про Ларрі Еллісона з Oracle.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який відтерміновує на 75 днів заборону TikTok, що мала набути чинності 19 січня. Тож TikTok отримав додаткові 75 днів на пошуки нового власника.

Теги: Дональд Трамп Ілон Маск TikTok

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