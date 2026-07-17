Соломія Вітвіцька відреагувала на хейт через «пізню» вагітність

Вагітна ведуча розповіла, чому нині жінки бояться народжувати

Українська ведуча Соломія Вітвіцька натрапила на хейт під своїми дописами про її вагітність у 46 років. Тож зірка прокоментувала негативні коментарі та стала на захист жінок. Про це пише «Главком» із посиланням на допис телеведучої у Facebook.

Соломія Вітвіцька вважає, що користувачі, які залишають негативні коментарі під її дописами, насправді мають власні травми та проблеми.

«Останніми днями прочитала сотні коментарів під моїми постами про вагітність у 46. Більшість підтримували та писали теплі слова та побажання. Але, звісно ж, не обходяться українські соцмережі і без хейту. І знаєте, що зрозуміла? За багатьма з цих негативних коментарів стоять не те, що люди відчувають насправді, а біль, страх, розчарування, власні травми й упередження», – розповіла ведуча.

фото: Соломія Вітвіцька/Facebook

Зірка пояснила, що вона ділиться своєю вагітністю в мережі, щоб надихнути та підтримати інших українських жінок, які сьогодні бояться народжувати через низку факторів. «Я ділюся своєю історією зовсім не для того, щоб викликати заздрість чи отримати схвалення. Я ділюся нею, бо знаю: сьогодні багато жінок бояться народжувати через війну, вік, застарілі стереотипи, через чужий осуд», – зазначила вона.



Тож Соломія Вітвіцька має надію, що її історія допоможе іншим жінкам, а її відвертість принесе користь. «Якщо моя історія дасть хоча б одній жінці надію, що мрії не мають терміну придатності, що материнство – це не привід для сорому чи осуду, а велике щастя, значить, я не дарма була відвертою. Ми не зобов’язані жити за чужими сценаріями. Але точно можемо бути добрішими одне до одного та щасливішими. Любові нам усім», – резюмувала майбутня мама.

Нагадаємо, 45-річна телеведуча Соломія Вітвіцька у квітні повідомила про вагітність. Цєю новиною майбутня мама поділилася зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом. Пара заручилася минулого року на День святого Валентина.

До слова, Соломія Вітвіцька, яка нещодавно повідомила про першу вагітність, розкрила стать первістка. Соломія Вітвіцька вирішила дізнатися про стать своєї першої дитини в колі друзів та колег. Тож журналістка влаштувала гендер-паті на роботі. Дійство знімали оператори каналу, де працює ведуча.