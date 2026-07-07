Міносвіти спростило вступ на одну зі спеціальностей

Знижено вступний бал для майбутніх фармацевтів

Мінімальний конкурсний бал для вступу на спеціальність «Фармація» знижено зі 150 до 140. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство освіти та науки.

Відомство нагадало, що 150 балів – це не поріг складання національного мультипредметного тесту (НМТ). Іспит з окремих предметів можна скласти і з нижчим результатом. При цьому 150 балів – це мінімальний конкурсний бал для вступу на окремі спеціальності, де така норма пояснюється «відповідальністю майбутньої професії, суспільною чутливістю або якістю підготовки».

«Йдеться про спеціальності, випускники яких працюватимуть із життям і здоров'ям людей, їхніми правами, безпекою або ухвалюватимуть складні управлінські рішення», – пояснило Міносвіти.

Водночас відомство зауважило, що на багатьох таких спеціальностях середній бал зарахованих вступників суттєво вищий за мінімальний поріг. Тому, як вважає міністерство, механічне зниження планки зі 150 до нижчого рівня не гарантує ширшого доступу для абітурієнтів, а радше «створює ризик, що на складні й відповідальні програми вступатимуть ті, кому буде важко навчатися вже на першому курсі».

«Водночас держава не ігнорує реальні обставини війни. Саме тому ухвалено адаптивні рішення: для «Фармації» мінімальний конкурсний бал знижено до 140; для переведення на вакантні бюджетні місця спеціальності з особливою підтримкою держави передбачено можливість участі вступників зі 120 балами замість 130; для ТОТ і територій активних бойових дій працюють окремі вступні механізми; для прифронтових ЗВО діють регіональні коефіцієнти», – зазначив МОН.

Також повідомляється, що для вступу 2027 року уряд уже подав новий відповідний законопроєкт. Міністерство освіти і науки України напрацює можливі зміни разом із народними депутатами, закладами вищої освіти, Українським центром оцінювання якості освіти, студентськими організаціями та іншими стейкхолдерами. Після це буде розглядатись профільним комітетом та прийматись народними депутатами.

Нагадаємо, раніше омбудсман України Дмитро Лубінець заявив, що завдання Національного мультипредметного тесту виходять за межі шкільної програми. Також Уповноважений Верховної Ради з прав людини наполіг на зниженні обов’язкового конкурсного балу НМТ до 130.

До слова, серед цьогорічних абітурієнтів активно циркулюють коментарі про те, що Національний мультипредметний тест (НМТ-2026) став значно складнішим, ніж у попередні роки. Випускники скаржаться на специфіку запитань та високий психологічний тиск під час складання іспиту.

Як відомо, НМТ – прямий нащадок ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання), яке повноцінно запрацювало з 2008 року. Розробкою і впровадженням тестування займався Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО). ЗНО було покликано забезпечити однакові справедливі умови для вступників у виші. Це великий іспит, який, у тому числі, передбачав розгорнуті відповіді, перевіряв знання з кількох предметів та аналітичні здібності випускника. Бал, отриманий за ЗНО, був основним критерієм для вступу у вищі навчальні заклади. Без складання цього іспиту вибір навчальних закладів після закінчення школи був дуже обмежений.