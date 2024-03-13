WhatsApp обмежив деякі функції задля конфіденційності

Meta, якій належить WhatsApp, поки що не оголосила офіційно про запуск обмежувальної функції

Наразі блокування скриншотів для зображень на екрані увімкнено для користувачів за замовчуванням

Месенджер WhatsApp для посилення конфіденційності користувача впроваджує блокування скриншотів для фотографій профілю. Про це повідомляє AndroidPolice.

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Зазначається, що наразі Meta, якій належить WhatsApp, ще не оголосила про запуск цієї функції офіційно, але вже тестує її на сервері.

Вже зараз деякі користувачі не можуть зробити скриншот зображення своїх контактів у WhatsApp в останній стабільній версії програми. WhatsApp видає помилку, повідомляючи про обмеження програми.

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Додається, що блокування скриншотів для зображень на екрані увімкнено за замовчуванням і його неможливо вимкнути. Імовірно, це може змінитися, коли WhatsApp оголосить про цю функцію публічно.

З огляду на зростання кількості шахраїв у WhatsApp, блокування скриншотів зображень профілю є позитивною зміною, оскільки воно буде ввімкнене за замовчуванням, це повинно негайно принести користь більшості користувачів платформи.

Нагадаємо, WhatsApp представив нову функцію для великих груп – голосові чати, призначені для того, щоб зробити групові дзвінки зручнішими та менш нав'язливими.

Раніше месенджер WhatsApp запустив функцію каналів.