Нацвідбір на Євробачення: чому насправді стався збій під час голосування в «Дії»

Форс-мажор виник через зусилля команди перевірити вік та громадянство всіх тих, хто хотів проголосувати

Керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік пояснив українцям, чому вони зіткнулися з масштабним збоєм під час голосування за переможців на Євробачення-2024 у «Дії». Про це він розповів у фіналі нацвідбору.

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Представник «Дії» пояснив причини прикрої ситуації. Так, він запевнив, що форс-мажор виник через зусилля команди перевірити вік та громадянство всіх тих, хто хотів проголосувати. Адже відповідно до правил конкурсу, це могли робити лише користувачі віком від 14 років з українським громадянством. І пояснив це явище на прикладі черги у реальному житті.

«Для того, щоб вчора і сьогодні українці змогли проголосувати за представника від України і потрапити до опитування, треба було пересвідчитися, що людині є більше 14 років, і що вона є громадянином України. Це створило величезне навантаження і чергу запитів. Ми збільшили свої потужності у п’ять разів. Основною проблемою була велика черга. Це як не встиг зайти в магазин і побачити асортимент, тому що черга на дуже популярний товар розпочинається ззовні», – зауважив Мстислав Банік.

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Тому голосування було продовжено до 4 лютого. А після закриття ліній для голосування стало відомо, що за своїх фаворитів віддали голоси понад 1 млн 176 тис. українців. Водночас організатори наголошують, що жодних фальсифікацій не відбулося й усі результати були коректними та чесними. Відтак на нацвідборі переміг дует alyona alyona & Jerry Heil.

Зауважимо, Melovin не погоджується з результатами Нацвідбору-2024. Найбільше артист збентежений величезним розривом між першим і другим місцем. Він становить понад 600 тис. голосів. Також артист не розуміє, як найбільші бали від суддів отримали ті, кого найбільше критикували.

«Злетіла» «Дія» – це не можливо, адже туди чи не щодня намагаються пробратися хакери окупанта та дарма. Розрив між першим і другим місцем у 600 тис. – питання. А ще, хто пояснить голосування журі, коли тих, кого критикували, оцінили найвище», – сказав виконавець.

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До слова, комунікаційниця Мінцифри Олеся Лісовська заявила, що причина збою в «Дії» – надмірна кількість запитів від охочих проголосувати. Система не впоралася з навантаженням. Очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів, що під час голосування було зафіксовано рекордну кількість користувачів за всю історію існування «Дії». За секунду українці робили 15 тис. запитів (тоді як торік було лише 800 запитів у секунду). Тому виникла величезна черга.