Експерти назвали найкращі антивіруси для комп'ютерів на Windows

Максимальні оцінки за всіма трьома основними параметрами набрали більше десятка програм

Експерти з комп'ютерної безпеки AV-Test поділилися результатами дослідження антивірусних програм для комп'ютерів під керуванням операційних систем Windows 10 та Windows 11.

Усі антивіруси перевіряли за трьома категоріями:

рівень захисту;

продуктивність;

зручність використання.

Максимальні шість балів за всіма трьома основними параметрами набрали більше десятка програм:

AhnLab;

Avast Free;

Avast One;

AVG;

Avira;

Bitdefender;

BullGuard;

EAST;

F-Secure;

Kaspersky (увага, російська програма, яка може бути пов’язана з російськими спецслужбами);

McAfee;

NortonLifeLock;

Protected.net;

Trend Micro;

VIPRE Security;

G DATA.

Будь-який з цих антивірусів може забезпечити максимальний захист вашого комп'ютера. Однак експерти забули нагадати, що російська програма Kaspersky може бути пов’язана із спецслужбами РФ. Так, наприклад, ще 2017 року уряд Литви дійшов висновку, що програмне забезпечення російської компанії Kaspersky Lab створює потенційну загрозу безпеці країни.

В уряді країни заявили, що країна планує повністю відмовитися від продукту російської компанії.

Також у вересні 2017 року Сенат США схвалив норму, що забороняє американським федеральним відомствам використовувати програмне забезпечення російської компанії «Лабораторія Касперського».

А у листопаді того ж року британські спецслужби заявили, що ФСБ може використовувати програмне забезпечення «Лабораторії Касперського» для шпигунства за членами уряду країни.

А Національний центр кібербезпеки Великої Британії заборонив відомствам, відповідальним за національну безпеку, використовувати антивірус «Лабораторії Касперського».