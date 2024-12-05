На Київщині цьогоріч удвічі зросла кількість злочинів на замовлення Росії

Російські спецслужби втягують у диверсійну діяльність незахищені та малозабезпечені верстви населення

З початку 2024 року в Київській області зафіксовано 18 кримінальних правопорушень, пов’язаних із підпалом автомобілів військовослужбовців ЗСУ, релейних шаф на залізничних коліях та розміщенням вибухових пристроїв з уражаючими елементами. Це удвічі більше в порівнянні із минулим роком. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Так протягом поточного року зареєстровано:

сім кримінальних проваджень за ст. 113 ККУ (диверсія);

вісім кримінальних проваджень за ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);

три кримінальні провадження за ст. 258 ККУ (терористичний акт).

Як зазначає прокуратура, російські спецслужби втягують у диверсійну діяльність незахищені та малозабезпечені верстви населення, зокрема – неповнолітніх.

«Шукають виконавців через соцмережі такі як: Telegram, Instagram, TikTok та, пропонуючи грошову винагороду, переконують їх у законності дій. А у разі виникнення проблем із правоохоронцями – обіцяють розв'язання проблеми», – йдеться в повідомленні.

Нещодавно, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом жителям Київщини. Вони підірвали саморобний вибуховий пристрій з уражаючими елементами біля одного із райвідділу поліції, у момент, коли повз нього проходили працівники.

Виконавцям обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю (браслет). Однак, прокурори просили про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у зв’язку з чим, рішення оскаржено в апеляційному порядку.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали двох малолітніх агентів спецслужб РФ, які 28 листопада підірвали вибухівку біля райвідділу поліції у Вишгородському районі на Київщині.

Як повідомлялося, Служба безпеки та Національна поліція затримали п’ятьох російських агентів, які 20 листопада цього року вчинили теракт у центральній частині Житомира. Тоді внаслідок вибуху було травмовано одного правоохоронця, який перебував на місці події.

До слова, у Києві 17-річний хлопець заклав саморобний вибуховий пристрій біля держустанови.