Компанія Маска представила пристрій для повернення зору незрячим

Ця інновація вже отримала схвалення від Управління з контролю за продуктами та ліками США

Компанія Ілона Маска Neuralink розробила нову технологію під назвою Blindsight, яка здатна відновити зір навіть людям, незрячим від народження. Цей інноваційний проєкт вже отримав схвалення від Управління з контролю за продуктами та ліками США. Про це повідомив Reuters.

На початкових етапах технологія надає зображення з низькою роздільною здатністю, але в майбутньому обіцяє значно перевершити природну якість зору, дозволяючи бачити не лише у видимому спектрі, але й в інфрачервоному, ультрафіолетовому та навіть радіолокаційних діапазонах.

Міністерство охорони здоров'я США визнало Blindsight революційним пристроєм, що сприятиме прискореному розвитку та впровадженню нових технологій лікування небезпечних для життя станів.

Ілон Маск вперше анонсував цю розробку у березні 2024 року, повідомивши про успішне тестування чипа на сліпих мавпах.

Нагадаємо, «Два варіанти»: Маск заявив, що людство ризикує померти.