На Вінниччині два місяці полюватимуть на хижаків

Місцеві мисливські господарства та інші користувачі мисливських угідь сформували спеціальні бригади для виконання цих завдань

На Вінниччині розпочнуть полювання на хижаків з метою запобігти поширенню сказу. Воно триватиме упродовж грудня 2024 року та січня 2025 року. Про це повідомила Державна екологічна інспекція у Вінницькій області.

«На Вінниччині спостерігається тривожне зростання випадків нападу хижих тварин, хворих на сказ. У зв’язку з цим Рада оборони Вінницької області 15 жовтня 2024 року ухвалила Рішення про проведення полювання на диких м’ясоїдних тварин – таких як лисиці, вовки та шакали. Мета заходів – зменшення чисельності цих тварин до безпечного рівня та попередження поширення небезпечної інфекційної хвороби (сказу)», – йдеться у дописі.

Центрально-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства розробило графіки відстрілу.

«Місцеві мисливські господарства та інші користувачі мисливських угідь сформували спеціальні бригади для виконання цих завдань», – зазначили в екоінспекції.

Нагадаємо, що вінницькі лісівники показали сім'ю оленів плямистих, яких вдалось зловити в об’єктив фотокамери працівникам філії «Жмеринського лісового господарства».